Почему не всем подходит роль хозяина собаки

Что нужно знать перед тем, как завести собаку

2:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Уход за собакой и её воспитание — это серьёзная ответственность, которая требует немало усилий от будущего хозяина. Однако не все осознают, насколько сложным может быть этот процесс, когда решают завести питомца.

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Чтобы стать хорошим хозяином, нужно быть готовым к многочисленным обязанностям и вызовам. Это под силу далеко не каждому. Нередко люди, не справившись с обязанностями, вынуждены перепродавать собаку или отдавать её в приют, что является сильным ударом как для семьи, так и для животного.

Прежде чем принять решение завести собаку, убедитесь, что вы не относитесь к одной из следующих категорий людей.

Ленивые люди



Воспитание и дрессировка собаки требуют значительных физических и эмоциональных усилий. Вы должны ежедневно выгуливать питомца, следить за его здоровьем, часто убираться дома и закупать необходимые товары. Если вам это кажется непосильной задачей, возможно, стоит пересмотреть своё желание завести питомца или найти мотивацию побороть свою лень.

Занятые люди



Помимо усилий, уход за собакой требует большого количества времени. Если вы постоянно заняты работой или в вашей семье нет человека с достаточным количеством свободного времени, лучше отложить покупку собаки.

Скупые люди



Содержание собаки сопряжено с финансовыми затратами: еда, медицинские осмотры, аксессуары, игрушки и даже возможные повреждения мебели. Если мысль о трате денег вызывает у вас дискомфорт, собака может не стать удачным выбором.

Часто переезжающие люди



Собака нуждается в стабильности. Постоянные переезды могут стать источником стресса для животного. Если вам приходится часто менять место жительства, это может отрицательно сказаться на эмоциональном состоянии вашего питомца.

Относящиеся к собаке как к "детали интерьера"



Покупка собаки только для того, чтобы украсить ею дом, — большая ошибка. Питомец нуждается в заботе, любви и внимании. Если вы не готовы предоставить ему всё это, лучше отказаться от такого приобретения.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

