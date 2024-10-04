Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Антон Слепышев приостановил действие контракта с "Динамо"
На пробежку с собакой: что нужно знать перед утренней тренировкой
Как сделать волосы блестящими и крепкими с помощью домашних спреев
Изюминка в привычном рецепте: оригинальные фаршированные перцы
Обнажённый пассажир пронёсся по салону самолёта, заставив пилотов вернуться обратно в аэропорт
Как сохранить уют в квартире: эффективные способы борьбы с беспорядком
В МВФ оценили последствия конфликта на Ближнем Востоке для экономики
Три ключевые ошибки начинающих водителей
Ксения Бородина нервно отреагировала на совет бросить Николая Сердюкова

Почему не всем подходит роль хозяина собаки

Что нужно знать перед тем, как завести собаку
2:16
Зоосфера

Уход за собакой и её воспитание — это серьёзная ответственность, которая требует немало усилий от будущего хозяина. Однако не все осознают, насколько сложным может быть этот процесс, когда решают завести питомца.

Что нужно знать перед тем, как завести собаку
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Чтобы стать хорошим хозяином, нужно быть готовым к многочисленным обязанностям и вызовам. Это под силу далеко не каждому. Нередко люди, не справившись с обязанностями, вынуждены перепродавать собаку или отдавать её в приют, что является сильным ударом как для семьи, так и для животного.

Прежде чем принять решение завести собаку, убедитесь, что вы не относитесь к одной из следующих категорий людей.

Ленивые люди


Воспитание и дрессировка собаки требуют значительных физических и эмоциональных усилий. Вы должны ежедневно выгуливать питомца, следить за его здоровьем, часто убираться дома и закупать необходимые товары. Если вам это кажется непосильной задачей, возможно, стоит пересмотреть своё желание завести питомца или найти мотивацию побороть свою лень.

Занятые люди


Помимо усилий, уход за собакой требует большого количества времени. Если вы постоянно заняты работой или в вашей семье нет человека с достаточным количеством свободного времени, лучше отложить покупку собаки.

Скупые люди


Содержание собаки сопряжено с финансовыми затратами: еда, медицинские осмотры, аксессуары, игрушки и даже возможные повреждения мебели. Если мысль о трате денег вызывает у вас дискомфорт, собака может не стать удачным выбором.

Часто переезжающие люди


Собака нуждается в стабильности. Постоянные переезды могут стать источником стресса для животного. Если вам приходится часто менять место жительства, это может отрицательно сказаться на эмоциональном состоянии вашего питомца.

Относящиеся к собаке как к "детали интерьера"


Покупка собаки только для того, чтобы украсить ею дом, — большая ошибка. Питомец нуждается в заботе, любви и внимании. Если вы не готовы предоставить ему всё это, лучше отказаться от такого приобретения.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
Заслуженный учитель России рассказала о подарках, которые обижают педагогов
Общество
Заслуженный учитель России рассказала о подарках, которые обижают педагогов Аудио 
Российское посольство в Иране обратилось к соотечественникам
Туризм
Российское посольство в Иране обратилось к соотечественникам Аудио 
Как бороться с проблемами вариатора Nissan X-Trail
Авто
Как бороться с проблемами вариатора Nissan X-Trail Аудио 
Популярное
В США сообщили о начале конца западного истребителя F-16

Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.

В США сообщили о начале конца западного истребителя F-16
Как приготовить самые нежные блинчики: два простых совета от опытных хозяек
Как приготовить самые нежные блинчики: два простых совета от опытных хозяек
Пшённая каша с тыквой на молоке: порадует не только восхитительным вкусом, но и исключительной пользой
Забудьте о проблемах с хранением георгинов — вот три эффективных метода
Россия нужна Евросоюзу. Премьер Словакии Фицо озвучил новый консенсус в ЕС Любовь Степушова Планирующий боеприпас для Д-30СН. Универсальный снаряд для ответа натовскому агрессору Дмитрий Плотников
Советы, как омолодить орхидею, чтобы стимулировать цветение
Как бороться с проблемами вариатора Nissan X-Trail
Жареные кабачки в сырной панировке: если обычные кабачки на сковороде уже поднадоели
Жареные кабачки в сырной панировке: если обычные кабачки на сковороде уже поднадоели
Последние материалы
Обнажённый пассажир пронёсся по салону самолёта, заставив пилотов вернуться обратно в аэропорт
Как сохранить уют в квартире: эффективные способы борьбы с беспорядком
В МВФ оценили последствия конфликта на Ближнем Востоке для экономики
Что нужно знать перед тем, как завести собаку
Три ключевые ошибки начинающих водителей
Ксения Бородина нервно отреагировала на совет бросить Николая Сердюкова
В ЛНР обнаружены фрагменты утраченного собора XVIII века
Секрет идеального крабового салата: что добавить для вкуса
Смузи и метаболизм: почему фруктовые коктейли могут быть опасны
Как вернуть испорченные продукты в магазин и добиться справедливости
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.