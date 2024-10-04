На пробежку с собакой: что нужно знать перед утренней тренировкой

Собаки с радостью составят компанию своему владельцу на утренней пробежке. Однако, чтобы совместная тренировка не стала источником чрезмерных нагрузок для питомца, важно соблюдать несколько простых правил.
— Первая и самая важная рекомендация — адаптируйте нагрузку к состоянию животного.
— Второе правило — перед началом тренировки обязательно проведите разминку.
— Третий важный момент для владельцев собак: не вы, а ваш питомец должен задавать темп бега.
Если во время пробежки потребуется остановиться или замедлиться, особенно если вы бегаете с маленькой собакой, обязательно сделайте это, не заставляйте питомца выбиваться из сил.
Адапта́ция — приспособленность живых существ к естественным условиям внешней среды.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.