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На пробежку с собакой: что нужно знать перед утренней тренировкой

0:44
Зоосфера

Собаки с радостью составят компанию своему владельцу на утренней пробежке. Однако, чтобы совместная тренировка не стала источником чрезмерных нагрузок для питомца, важно соблюдать несколько простых правил.

На пробежку с собакой: что нужно знать перед утренней тренировкой
Фото: 500px.com by Tobias Weidner, CC BY 3.0

— Первая и самая важная рекомендация — адаптируйте нагрузку к состоянию животного.

— Второе правило — перед началом тренировки обязательно проведите разминку.

— Третий важный момент для владельцев собак: не вы, а ваш питомец должен задавать темп бега.

Если во время пробежки потребуется остановиться или замедлиться, особенно если вы бегаете с маленькой собакой, обязательно сделайте это, не заставляйте питомца выбиваться из сил.

Уточнения

Адапта́ция приспособленность живых существ к естественным условиям внешней среды.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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