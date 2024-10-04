На пробежку с собакой: что нужно знать перед утренней тренировкой

0:44 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собаки с радостью составят компанию своему владельцу на утренней пробежке. Однако, чтобы совместная тренировка не стала источником чрезмерных нагрузок для питомца, важно соблюдать несколько простых правил.

Фото: 500px.com by Tobias Weidner, CC BY 3.0

— Первая и самая важная рекомендация — адаптируйте нагрузку к состоянию животного.

— Второе правило — перед началом тренировки обязательно проведите разминку.

— Третий важный момент для владельцев собак: не вы, а ваш питомец должен задавать темп бега.

Если во время пробежки потребуется остановиться или замедлиться, особенно если вы бегаете с маленькой собакой, обязательно сделайте это, не заставляйте питомца выбиваться из сил.

Уточнения

Адапта́ция — приспособленность живых существ к естественным условиям внешней среды.

