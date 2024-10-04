Почему ваш питомец перестал ходить в лоток и что с этим делать

Основные причины, почему кошка перестала ходить в лоток

1:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Игнорирование кошкой лотка — это неприятная ситуация, которая неизбежно добавляет хлопот с уборкой. Однако просто так кошка не станет менять своё поведение, и важно понять причины такого поведения. Почему кошка начала игнорировать лоток?

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Смена наполнителя



Если питомец привык к одному типу наполнителя, его замена может вызвать отказ от использования лотка. Кошки консервативны и чувствительны к изменениям в таких вопросах.

Проблемы со здоровьем



Иногда игнорирование лотка может быть связано с заболеваниями мочеполовой системы. У питомца возникают затруднения с мочеиспусканием, что становится серьёзной проблемой. При малейших подозрениях стоит сдать анализы и проконсультироваться с ветеринаром.

Отсутствие чистоты



Кошки — очень чистоплотные существа. Если лоток не убирается несколько дней, это может стать причиной отказа от его использования. Регулярная уборка туалета — залог того, что кошка будет продолжать пользоваться лотком без проблем.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

