Почему ваш питомец перестал ходить в лоток и что с этим делать

Игнорирование кошкой лотка — это неприятная ситуация, которая неизбежно добавляет хлопот с уборкой. Однако просто так кошка не станет менять своё поведение, и важно понять причины такого поведения. Почему кошка начала игнорировать лоток?
Если питомец привык к одному типу наполнителя, его замена может вызвать отказ от использования лотка. Кошки консервативны и чувствительны к изменениям в таких вопросах.
Иногда игнорирование лотка может быть связано с заболеваниями мочеполовой системы. У питомца возникают затруднения с мочеиспусканием, что становится серьёзной проблемой. При малейших подозрениях стоит сдать анализы и проконсультироваться с ветеринаром.
Кошки — очень чистоплотные существа. Если лоток не убирается несколько дней, это может стать причиной отказа от его использования. Регулярная уборка туалета — залог того, что кошка будет продолжать пользоваться лотком без проблем.
Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.