На Камчатке спасли всех косаток застрявших в лимане

1:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

На Камчатке последние три дня развернулась целая операция по спасению нескольких косаток, которые застряли на мелководье во время отлива и не могли вернуться в море.

Фото: PxHere is licensed under CC0

Местные рыбаки заметили четырёх китообразных в лимане возле села Устьевое и сразу же обратились в МЧС. По словам сотрудников, ситуация осложнялась тем, что из-за илистого дна к косаткам невозможно было подобраться с техникой и вытащить их в море.

Семейству китов помогали более 30 человек — спасатели и местные волонтёры. Они вручную переворачивали застрявших на мели животных, оттаскивали их на более глубокое место, непрерывно поливали водой и отгоняли от них птиц. Самый маленький китёнок находился на плаву, но оставался рядом со своей мамой и сородичами.

В итоге всех косаток спасли. Четырёх китов во время прилива отбуксировали при помощи неводов на глубину, и они уплыли в открытое море.

Уточнения

Коса́тка — признана самым крупным представителем своего семейства и единственный среди современных китообразных настоящий хищник, преследующий теплокровных животных.



