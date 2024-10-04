Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пассажир самолёта возмутился попутчиком, который занял два кресла
Гиалуроновая кислота: правда и мифы, о которых нужно знать
Спрос на жильё в Турции упал до минимума за пять лет: что происходит?
Экономист раскрыла проблему индексации зарплат бюджетников
Основные причины, почему кошка перестала ходить в лоток
Блогер Лерчек отказалась от услуг юриста Кати Гордон: непорядочно
Грипп 2024: как прививка помогает в борьбе с вирусом
Нутрициолог предостерегла об опасности безглютеновой диеты
Женское погребение I века до нашей эры обнаружено под Анапой

Зачем коты пробуют воду лапками

Причины, по которым кошки проверяют воду лапками
1:30
Зоосфера

Коты часто удивляют своих хозяев странным поведением, например, тем, что пробуют воду лапками перед тем, как пить. Причин такого поведения несколько:

Причины, по которым кошки проверяют воду лапками
Фото: freepik.com is licensed under public domain
  1. Во-первых, чувствительные усы (вибриссы). Когда кот опускает голову в миску, его усы могут касаться дна или стенок, что вызывает дискомфорт. Чтобы избежать этого, коты могут использовать лапу как ложку, чтобы не раздражать чувствительные усы.

  2. Во-вторых, коты — очень осторожные животные, и им важно видеть окружающее пространство. Глубокие миски могут мешать этому, что заставляет кота аккуратно проверять воду лапкой. Также, создавая рябь на поверхности воды, коты могут убедиться, что вода свежая. Это связано с природным инстинктом: в дикой природе текучая вода всегда безопаснее стоячей.

  3. Иногда это может быть просто игра. Коты любят взаимодействовать с водой лапами, забавляясь с её движениями. В таком случае можно предложить питомцу специальные игрушки или когтеточку для отвлечения.

  4. Кроме того, кот может проверять уровень воды в миске лапкой, если жидкость находится на разной высоте, и коту сложно понять, сколько её осталось.

  5. Наконец, проблемы со зрением могут заставить кота трогать воду лапкой, чтобы понять её глубину. Если поведение сопровождается другими признаками ухудшения зрения, стоит обратиться к ветеринару.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
Защита винограда от грибков осенью: три эффективных способа
Садоводство, цветоводство
Защита винограда от грибков осенью: три эффективных способа Аудио 
Советы, как омолодить орхидею, чтобы стимулировать цветение
Садоводство, цветоводство
Советы, как омолодить орхидею, чтобы стимулировать цветение Аудио 
Пшённая каша с тыквой на молоке: порадует не только восхитительным вкусом, но и исключительной пользой
Еда и рецепты
Пшённая каша с тыквой на молоке: порадует не только восхитительным вкусом, но и исключительной пользой Аудио 
Популярное
В США сообщили о начале конца западного истребителя F-16

Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.

В США сообщили о начале конца западного истребителя F-16
Как приготовить самые нежные блинчики: два простых совета от опытных хозяек
Как приготовить самые нежные блинчики: два простых совета от опытных хозяек
Пшённая каша с тыквой на молоке: порадует не только восхитительным вкусом, но и исключительной пользой
Забудьте о проблемах с хранением георгинов — вот три эффективных метода
Россия нужна Евросоюзу. Премьер Словакии Фицо озвучил новый консенсус в ЕС Любовь Степушова Планирующий боеприпас для Д-30СН. Универсальный снаряд для ответа натовскому агрессору Дмитрий Плотников
Советы, как омолодить орхидею, чтобы стимулировать цветение
Жареные кабачки в сырной панировке: если обычные кабачки на сковороде уже поднадоели
Как бороться с проблемами вариатора Nissan X-Trail
Как бороться с проблемами вариатора Nissan X-Trail
Последние материалы
Александр Головин продлил контракт с клубом "Монако" до 2029 года
MWM: отступающие израильские войска бросили бронетранспортёр
В ГАИ объяснили, как правильно объехать аварию: по встречке или по обочине
Индийское правительство предложит бесплатные визы для 100 тысяч иностранных туристов
Исчезновение неандертальцев: тайна, которую мы не знаем
Британские учёные рассказали, как распознать алкогольную зависимость с точностью 87%
Идеальный гороховый суп за 15 минут — быстро и вкусно
Как избавиться от вредителей яблонь и груш: простые советы для спасения урожая
Тыквенные запасы: лучшие способы сохранить мякоть и сок
Что бы такого съесть, чтобы похудеть: семь продуктов, которые в этом помогут
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.