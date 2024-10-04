Зачем коты пробуют воду лапками

Причины, по которым кошки проверяют воду лапками

1:30 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Коты часто удивляют своих хозяев странным поведением, например, тем, что пробуют воду лапками перед тем, как пить. Причин такого поведения несколько:

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Во-первых, чувствительные усы (вибриссы). Когда кот опускает голову в миску, его усы могут касаться дна или стенок, что вызывает дискомфорт. Чтобы избежать этого, коты могут использовать лапу как ложку, чтобы не раздражать чувствительные усы. Во-вторых, коты — очень осторожные животные, и им важно видеть окружающее пространство. Глубокие миски могут мешать этому, что заставляет кота аккуратно проверять воду лапкой. Также, создавая рябь на поверхности воды, коты могут убедиться, что вода свежая. Это связано с природным инстинктом: в дикой природе текучая вода всегда безопаснее стоячей. Иногда это может быть просто игра. Коты любят взаимодействовать с водой лапами, забавляясь с её движениями. В таком случае можно предложить питомцу специальные игрушки или когтеточку для отвлечения. Кроме того, кот может проверять уровень воды в миске лапкой, если жидкость находится на разной высоте, и коту сложно понять, сколько её осталось. Наконец, проблемы со зрением могут заставить кота трогать воду лапкой, чтобы понять её глубину. Если поведение сопровождается другими признаками ухудшения зрения, стоит обратиться к ветеринару.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



