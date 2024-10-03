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Как кот преодолел 1,5 тыс. км на пути домой

Как кот вернулся домой спустя два месяца пути
1:28
Зоосфера

Кот по имени Рейн Бо совершил настоящее чудо. Во время путешествия со своими хозяевами, супругами Ангиано, он потерялся в лесах Йеллоустоунского национального парка, расположенного в штате Вайоминг. Испугавшись чего-то, кот убежал в заросли и пропал на четыре дня. Все усилия найти питомца оказались безуспешными, и хозяева вынуждены были вернуться домой в Салинас, штат Калифорния. Однако через два месяца они получили неожиданный звонок от компании, занимающейся микрочипами для животных. Оказалось, что Рейн Бо был найден в приюте в городе Розвилл, в 300 км от их дома и в 1,5 тыс. км от места, где он потерялся.

Как кот вернулся домой спустя два месяца пути
Фото: openverse.org by PawsShion, CC BY-NC-ND 2.0

Местная жительница нашла его на улице и несколько дней подкармливала. Кот сильно похудел, потеряв 3 кг, и его лапы оказались повреждены. Как ему удалось преодолеть такое огромное расстояние, да ещё и в правильном направлении, остаётся загадкой для всех.

Теперь супруги Ангиано планируют не только чипировать своих питомцев, но и оснастить их специальными метками, которые отслеживают передвижение по Bluetooth, а также GPS-трекерами. Чтобы лучше подготовить своих кошек к будущим путешествиям, они намерены устроить небольшой лагерь прямо на заднем дворе дома, чтобы питомцы привыкли к жизни на природе.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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