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По всему миру празднуется день защиты животных

2:55
Зоосфера

Каждый год 4 октября во всем мире отмечается Всемирный день защиты животных, который напоминает о нашей ответственности за других обитателей планеты.

По всему миру празднуется день защиты животных
Фото: freepik.com is licensed under public domain

История праздника

В 1931 году на Международном конгрессе природозащитников, состоявшемся во Флоренции, официально установили Всемирный день защиты животных. Ранее подобные праздники уже существовали, но имели ограниченное значение в рамках отдельных государств.

Дата праздника символична. Сначала этот день отмечался 24 марта. Позже празднования были перенесены на 4 октября — день памяти католического святого Франциска Ассизского, считающегося покровителем всех животных.

В 1989 году "Международный фонд защиты животных" (IFAW) начал популяризировать концепцию "Всемирного дня животных" как общественную инициативу, направленную на увеличение осведомленности о проблемах и привлечение внимания к их решению.

На сегодняшний день праздник отмечается в 60 странах мира, Россия в их числе. Первый раз у нас отмечали Всемирный день защиты животных в 2000 году.

Мероприятия в честь праздника

По всему миру в честь Дня защиты животных проходят различные мероприятия — благотворительные и просветительские. Приюты для кошек и собак устраивают выставки, где можно взять себе нового питомца. В школьных классах проводятся тематические уроки, на которых детям рассказывают о том, как заботиться о животных. Ветеринарные клиники организуют дни открытых дверей с мастер-классами для владельцев домашних животных, делая акцент на уход, кормление и лечение, а также на важность вакцинации. Благотворительные фонды проводят акции по сборам средств для помощи вымирающим видам.

В России в честь праздника пройдет несколько важных мероприятий.

Московский зоопарк 5 октября проведет экскурсии и лекции о разных видах диких животных и заботе о них. Мероприятия бесплатные для всех посетителей зоопарка.

В Кавказском заповеднике имени Х. Г. Шапошникова отдел экологического просвещения традиционно организует мероприятия, приуроченные ко Дню защиты животных: лекции, открытые встречи, занятия и экскурсии. В 2024 году запланированы мероприятия на территории экоцентров "Лаура" и "Гузерипль".

Центр реабилитации диких животных "Дом зайца" в Москве организует конференцию на тему "Актуальные вопросы ветеринарной медицины диких животных и сохранения биоразнообразия", на которую можно прийти в качестве зрителя.

Уточнения

Всемирный день защиты животных или просто День животных (англ. World Animal Day) — международный день, призванный обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты Земля. Эта дата отмечается ежегодно 4 октября, поскольку приурочена ко Дню Святого Франциска.

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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