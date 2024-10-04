Можно ли стричь собакам усы? Опасно ли их повреждение при груминге?

Усы, известные также как вибриссы, выполняют множество важных функций в жизни собак. Причём растут они не только на морде, но и на боках и лапах животных.
Инструмент осязания.
Слепые щенки используют усы для исследования окружающего мира и поиска матери. Взрослые же собаки с помощью усов находят пищу, даже если она уже лежит в миске.
Индикатор настроения.
Когда усы расслабленно висят вдоль щек, собака спокойна. Если же они распушены и торчат, это свидетельствует о тревоге и возбуждении.
Диффузор феромонов.
Вибриссы участвуют в процессе коммуникации и помогают в поиске партнера.
Ориентир в пространстве.
С их помощью собаки рассчитывают расстояние до предметов, обходят препятствия, находят удобный путь и так далее. При охоте вибриссы служат дополнением к обонянию.
Стричь или дергать усы у собак категорически запрещено, так как это может привести к потере одного из органов чувств. Иногда во время груминга усы нечаянно обрезают, что не представляет опасности для животного, но может негативно сказаться на его поведении, особенно у пожилых, охотничьих и рабочих собак.
Без усов собака хуже ориентируется и теряет уверенность, что может привести к боязливости и агрессии.
Вибри́ссы — осязательные механочувствительные длинные жёсткие волосы многих млекопитающих, выступающие над поверхностью шёрстного покрова.
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