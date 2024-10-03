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В лесах Ленинградской области разложат вакцины против бешенства

1:37
Зоосфера

Осенью 2024 года ветеринарам Ленинградской области нужно будет распределить в лесах свыше одного миллиона доз вакцин против бешенства. Вакцины для диких плотоядных животных находятся внутри небольших кусочков вяленого мяса. Планируется 1 млн доз.

В лесах Ленинградской области разложат вакцины против бешенства
Фото: freepik.com by Racool_studio, PDM

Специалисты выбирают наиболее привлекательные для зверей места для размещения приманок, до которых иногда необходимо добираться на лодках, вездеходах и даже вертолётах. Брикеты также доставляют на свалки твердых бытовых отходов и на территории особо охраняемых природных объектов. Кусочки вяленого мяса должны привлекать своим ароматом всех плотоядных животных, включая как диких зверей, так и бродячих собак.

Брикет состоит из мясокостной муки и включает капсулу с вакциной "Рабистав". Иммунитет у животного формируется через 21 день после вакцинации. Подчеркивается, что вакцина безопасна и не причиняет вреда всем видам животных, даже тем, которые уже были привиты от бешенства. Она также безопасна для окружающей среды и человека.

Начальник Управления ветеринарии Ленинградской области Леонид Кротов лично принимал участие в раскладке приманок в лесном массиве Сланцевского района, как сообщила пресс-служба ведомства. В этом лесу специалисты государственной ветеринарной службы разместили 1,6 тысячи брикетов из мясокостной муки, содержащих антирабическую вакцину.

Уточнения

Бе́шенство - природно-очаговое особо опасное смертельное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства (Rabies virus), включённым в род Lyssavirus семейства Rhabdoviridae. Передаётся со слюной при укусе больным животным.

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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