Какие компоненты кормов могут вызвать аллергию у питомцев?

В составе кормов для животных могут содержаться компоненты, способные вызывать аллергические реакции у питомцев.
Наиболее часто аллергенами выступают высокомолекулярные белки, которые могут быть как растительного, так и животного происхождения. Особенно опасны те из них, которые используются в кормах длительное время.
Среди наиболее распространённых аллергенов можно выделить:
— говядину;
— курицу;
— кукурузу;
— пшеничный глютен;
— сою.
Кроме того, аллергические реакции могут вызывать консерванты и другие искусственные пищевые добавки.
В некоторых случаях у животных может наблюдаться поливалентная аллергия, то есть реакция на несколько продуктов одновременно.
Аллерги́я — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, обычно безвредные для большинства.
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