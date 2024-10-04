Какие компоненты кормов могут вызвать аллергию у питомцев?

0:46 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В составе кормов для животных могут содержаться компоненты, способные вызывать аллергические реакции у питомцев.

Фото: freepik.com by boryanam, PDM

Наиболее часто аллергенами выступают высокомолекулярные белки, которые могут быть как растительного, так и животного происхождения. Особенно опасны те из них, которые используются в кормах длительное время.

Среди наиболее распространённых аллергенов можно выделить:

— говядину;

— курицу;

— кукурузу;

— пшеничный глютен;

— сою.

Кроме того, аллергические реакции могут вызывать консерванты и другие искусственные пищевые добавки.

В некоторых случаях у животных может наблюдаться поливалентная аллергия, то есть реакция на несколько продуктов одновременно.

Уточнения

Аллерги́я — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, обычно безвредные для большинства.

