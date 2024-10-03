В московском зоопарке появились прямые трансляции жизни животных

1:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Теперь за обитателями Московского зоопарка можно следить на портале mos. ru, как сообщается на сайте мэра и правительства города.

Фото: Openverse by Mike Johnston, CC BY 2.0

Как сообщили на сайте Мэра Москвы, камеры были установлены в выставочной зоне. Во время трансляции можно наблюдать как уличные вольеры, так и внутренние пространства павильонов, где животные проводят значительную часть времени в холодную погоду.

Прямой эфир ведется с 08:00 до 19:00 каждый день.

"Именно в этот период герои эфиров наиболее активны, и поэтому зрители смогут как следует их рассмотреть, понаблюдать за тем, как зверушки едят, играют и общаются друг с другом. Выбирайте любимчика, открывайте трансляцию и получайте свою порцию радости и умиления”, — рассказали на странице московского зоопарка на сайте mos. ru.

Доступны трансляции из девяти вольеров, где живут любимцы москвичей: большие панды Жуи, Диндин и Катюша, азиатские слоны, семья орангутанов, карликовый бегемот Ксюша, рыси, медоеды, сурикаты и гориллы. Также можно наблюдать обитателей южноамериканской лужайки — капибар, лам, викуний и недавно прибывшую самку гуанако.

Уточнения

Моско́вский зоопа́рк - зоологический парк в центре Москвы. Один из старейших зоопарков (1864) в Европе.

