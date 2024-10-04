Почему домашние питомцы боятся пылесоса? Способ избавить животных от фобии

1:45 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Как известно, собаки обладают более чувствительными барабанными перепонками, чем люди. Поэтому громкие и неприятные звуки могут вызывать у них дискомфорт и даже панику. Об этом "Ветеринарии и жизни" рассказали в Российской кинологической федерации.

Фото: openverse.org by koczkodan, CC BY 2.0

Кроме того, страх может быть связан с неприятным опытом, полученным ранее. Например, если вы или кто-то из членов семьи случайно задел собаку пылесосом или резко включил его рядом с ней, это может повлиять на дальнейшую реакцию питомца на этот бытовой прибор.

Кинологи подчеркивают, что маленькие щенки, трусливые и неуверенные в себе собаки чаще всего испытывают страх перед незнакомыми предметами и громкими звуками. Их может пугать даже непривычная обстановка и гости в доме.

При работе с фобией важно учитывать характер и индивидуальные особенности собаки. Чтобы скорректировать поведение питомца, перед тем как приступить к уборке, позвольте ей познакомиться с пылесосом. Поставьте его в центр комнаты и дайте обнюхать. Поощряйте за любопытство лакомствами.

Если собака начинает убегать при виде выключенного пылесоса, не идите за ней, оставьте пылесос в комнате и дождитесь, пока она сама проявит к нему интерес. Когда собака привыкнет к технике, возьмите пылесос в руки и попробуйте походить с ним по комнате, имитируя уборку, но не включайте его в сеть.

Если собака успокоилась, уйдите в другую комнату и включите прибор на несколько минут. Постепенно увеличивайте интервал работы. Со временем животное привыкнет к звукам и перестанет реагировать на них.

Уточнения

Фо́бия — симптом, сутью которого является иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги в определённых ситуациях или в присутствии (ожидании) некоего известного объекта.



