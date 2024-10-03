Ветеринар рассказала, какие домашние питомцы нуждаются в контроле артериального давления

0:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Главный ветеринарный врач онлайн-сервиса "Кот здоров" Жанна Каштанова рассказала нам, на какие заболевания может указывать повышенное артериальное давление у собак и кошек, и как действовать, если его показатели выходят за пределы нормы.

Фото: commons.wikimedia.org by Фелиланд, CC BY-SA 3.0

В большинстве случаев гипертония у животных является симптомом вторичной гипертензии, то есть развивается на фоне других заболеваний, таких как сахарный диабет, почечная недостаточность, болезни сердца и ожирение.

У кошек артериальное давление часто повышается из-за проблем с щитовидной железой. Если у животного диагностирована гипертония, это может привести к поражению внутренних органов, усилению сердечной недостаточности и внезапной или постепенной слепоте.

Если владелец замечает у питомца одну из перечисленных патологий или ухудшение зрения, ветеринары рекомендуют регулярно измерять ему давление.

Уточнения

Кровяно́е давле́ние - давление, которое кровь оказывает на стенки кровеносных сосудов, иначе говоря, превышение давления жидкости в кровеносной системе над атмосферным.

