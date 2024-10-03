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На портале mos.ru пользователи добавили более 400 тыс. питомцев

2:40
Зоосфера

Москвичи добавили сведения более чем о 400 тысячах животных на столичном портале mos. ru, как сообщили в московском Департаменте информационных технологий.

На портале mos.ru пользователи добавили более 400 тыс. питомцев
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Добавив информацию о своих питомцах в личный кабинет, пользователи получают доступ ко всем электронным услугам и сервисам для владельцев домашних животных в Москве, включая амбулаторную карту питомца в сервисе "Мой питомец". Если указаны пол, возраст и номер чипа, записываться к ветеринару онлайн станет проще — эта информация автоматически отобразится в записи, и останется лишь выбрать услугу, клинику, дату и время. Об этом рассказала заместитель директора департамента системы госуслуг в Департаменте информационных технологий города Москвы Ирина Томсинова.

Она также отметила, что, по статистике, кошки и собаки являются самыми популярными питомцами, но среди пользователей портала mos. ru также есть владельцы экзотических животных.

Больше всего в Москве оказалось владельцев кошек — 206 тысяч. Чаще всего жители столицы заводят беспородных. Среди представителей породистых самыми популярными оказались мейн-кун, шотландская вислоухая, бенгальская, девон-рекс, канадский сфинкс, бурма, британская короткошёрстная и британская голубая.

Собачники же чаще всего выбирают породистых питомцев. Популярнее у москвичей оказались маленькие породы: таксы, джек-рассел-терьеры, шпицы и болонки. Всего жители столицы добавили 180 тысяч собак.

При добавлении питомца в личный кабинет москвичи могут ввести в электронную форму имена своих четвероногих друзей. В Комитете государственных услуг Москвы отметили, что в этом году самой распространенной кличкой для кошек стала Муся. Среди популярных имен также есть Барсик, Симба, Буся, Кузя и Соня. Владельцы собак предпочитают такие имена, как Ричард, Джек, Арчи, Джесси и Боня.

Чтобы внести данные о домашнем любимце в личный кабинет на mos. ru, нужно перейти в раздел "Документы и данные" и выбрать в нём подраздел "Питомцы". Пользователь сможет указать пол животного, его кличку, породу, дату рождения и номер чипа. Если питомец экзотический, следует выбрать категорию "Иные животные".

Уточнения

Mos ru - официальный портал мэра и правительства Москвы.

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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