Ярославский зоопарк рассказал о состоянии кенгурёнка

1:27 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В пресс-службе Ярославского зоопарка сообщили, что кенгурёнок из парка птиц "Воробьи" в настоящее время находится в безопасности.

Фото: commons.wikimedia.org by Australiavisa, CC BY-SA 4.0

Представители зоопарка сообщили, что одного из кенгурят сотрудники ярославской полиции привезли на временное содержание в их ветеринарную клинику. В настоящее время он находится под постоянным ветеринарным наблюдением и окружён вниманием и заботой. Его состояние оценивается как стабильное.

Как только появится такая возможность, детеныша перевезут в парк в Калужской области, где он сможет воссоединиться с родителями. К сожалению, второй их детеныш, к сожалению, погиб.

Информации о состоянии и местонахождении Кроша из Ярославского зоопарка, который был украден первым, на данный момент, нет. Второй кенгурёнок из парка "Воробьи”, к сожалению, погиб.

Напомним, 27 сентября кенгурёнок Кроша пропал из Ярославского зоопарка. 30 сентября в отдел полиции Калужской области поступило сообщение о похищении двух кенгурят с территории парка птиц "Воробьи". Поздним вечером 2 октября поступила информация о задержании подозреваемого в краже всех трёх детенышей кенгуру.

Оперативники продолжают поиски третьего кенгуру, который был похищен в Ярославле.

Уточнения

Кенгуру́ - у этих животных большие, мощные задние ноги, большие ступни, приспособленные для прыжков. В организме самок кенгуру имеется особый мешочек, называемый "сумкой", в котором детёныш завершает послеродовое развитие.

