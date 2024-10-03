Ярославский зоопарк рассказал о состоянии кенгурёнка

В пресс-службе Ярославского зоопарка сообщили, что кенгурёнок из парка птиц "Воробьи" в настоящее время находится в безопасности.
Представители зоопарка сообщили, что одного из кенгурят сотрудники ярославской полиции привезли на временное содержание в их ветеринарную клинику. В настоящее время он находится под постоянным ветеринарным наблюдением и окружён вниманием и заботой. Его состояние оценивается как стабильное.
Как только появится такая возможность, детеныша перевезут в парк в Калужской области, где он сможет воссоединиться с родителями. К сожалению, второй их детеныш, к сожалению, погиб.
Информации о состоянии и местонахождении Кроша из Ярославского зоопарка, который был украден первым, на данный момент, нет. Второй кенгурёнок из парка "Воробьи”, к сожалению, погиб.
Напомним, 27 сентября кенгурёнок Кроша пропал из Ярославского зоопарка. 30 сентября в отдел полиции Калужской области поступило сообщение о похищении двух кенгурят с территории парка птиц "Воробьи". Поздним вечером 2 октября поступила информация о задержании подозреваемого в краже всех трёх детенышей кенгуру.
Оперативники продолжают поиски третьего кенгуру, который был похищен в Ярославле.
Кенгуру́ - у этих животных большие, мощные задние ноги, большие ступни, приспособленные для прыжков. В организме самок кенгуру имеется особый мешочек, называемый "сумкой", в котором детёныш завершает послеродовое развитие.
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