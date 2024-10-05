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Кому не стоит заводить сибирского хаски: эта своенравная собака не каждому по силам

1:51
Зоосфера » Собаки

Сибирские хаски — красивые, но своенравные собаки, которые требуют ответственного подхода. Они отличаются гиперактивностью и взбалмошным характером, с которым справится далеко не каждый владелец. Прежде чем заводить питомца этой породы, следует хорошо оценить свои возможности.

Кому не стоит заводить сибирского хаски: эта своенравная собака не каждому по силам
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Гиперактивность

С сибирским хаски не получится, придя с работы, выскочить на улицу только на пять минут. Ездовой собаке нужны долгие прогулки, пробежки и активные игры, иначе у неё портится настроение. Не выплеснув энергию на прогулке, хаски начнёт крушить квартиру: грызть мебель, провода, гаджеты.

Есть и более серьёзные последствия недостатка активности — проблемы со здоровьем. Собаки этой породы предрасположены к дисплазии тазобедренного сустава, поэтому им противопоказан малоподвижный образ жизни.

Неуправляемость

У хаски сильный характер, поэтому её социализация и дрессировка потребуют терпения и времени. Если владелец проявит слабость или лень в вопросе воспитания, хаски из милого щенка вырастет в неуправляемого монстра.

Потребность в общении

Хаски очень плохо переносят одиночество. Страдающий от недостатка внимания питомец может громко выть и грызть всё, что попадёт под лапы. Энергии хаски хватит даже на то, чтобы разорвать в клочья диван или прогрызть балконную дверь. Если вы часто отсутствуете дома, то лучше присмотритесь к более самодостаточным собакам.

Любовь к побегам

Питомца опасно отпускать с поводка, так как хаски очень любознательны и легко убегают. Не забудьте снабдить питомца биркой с вашими контактами, чтобы в случае побега быстро его вернуть.

Уточнения

Сибирский хаски — заводская специализированная порода собак, выведенная чукчами северо-восточной части Сибири и зарегистрированная американскими кинологами в 1930-х годах как ездовая собака, полученная от аборигенных собак Дальнего Востока России.

Дрессиро́вка живо́тных (от фр. dresser «выправлять; обучать») — комплекс обучающих действий над животными, предпринимаемых для выработки и закрепления различных условных рефлексов, умений и навыков.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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