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Лучшие компаньоны: названы 5 пород кошек, которые подойдут одиноким людям

2:08
Зоосфера » Кошки

Одиноким людям идеально подойдут кошки со спокойным и ласковым нравом, которые любят общение. При этом питомец должен быть самодостаточным и уметь развлечься, когда хозяин на работе. Рассказываем о шести таких породах — они станут прекрасными компаньонами.

Лучшие компаньоны: названы 5 пород кошек, которые подойдут одиноким людям
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Русская голубая

Эта спокойная, умная и преданная кошка уважает личное пространство хозяина. Нежна и любит ласку, но никогда не навязывает своё общество. В уходе неприхотлива, ей достаточно лёгких игр и удобного места для отдыха и наблюдения за окружающей обстановкой.

Норвежская лесная

Скандинавское происхождение наделило кошку спокойным и неприхотливым, но дружелюбным нравом. Норвежская лесная хорошо переносит отсутствие хозяина — её спокойно можно оставить одну на выходные, обеспечив едой, питьём и игрушками. Когда человек дома, кошка с удовольствием полежит у него на коленях и позволит себя погладить.

Рэгдолл

Спокойная и дружелюбная кошка с шелковистой шерстью, которую очень приятно гладить. Любит ласку, особенно почесывание животика. Радостно выбегут к хозяину, когда тот вернётся домой. К тому же рэгдоллы хорошо обучаются и выполняют простые команды.

Британская короткошерстная

Кошка родом с Туманного Альбиона как никто умеет выдержать баланс между привязанностью и независимостью. Она дружелюбна и ласкова, но не навязчива. Спокойно остаётся дома одна и не страдает от скуки, главное — оставить питомцу достаточно воды и корма. Здоровье крепкое, поэтому хлопот с британкой не будет.

Персидская

Эта спокойная и ласковая кошка идеально подходит для жизни в квартире и хорошо ладит с людьми и домашними животными. Не любит охотиться, поэтому её игры будут мирными и дружелюбными, без царапания и кусаний. Добродушна и преданна, приветствует вернувшегося домой хозяина мурлыканьем и мяуканьем.

Уточнения

Одино́чество — состояние одинокого человека.

Норве́жская лесна́я ко́шка — порода полудлинношёрстных кошек, наиболее распространена в странах Северной Европы.

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Персидская кошка (перс. گربهٔ ایرانی ‎ / Gorbe-ye irāni, «иранский кот») — порода длинношёрстных кошек, одна из старейших и самых популярных в мире.

Рэгдо́лл (англ. Ragdoll — «тряпичная кукла») — порода крупных полудлинношёрстных кошек.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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