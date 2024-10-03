Питбуль — самая опасная порода в мире. Так ли это?

Согласно данным журнала DogAcademy, американский питбультерьер (или питбуль) считается самой опасной породой собак. Он часто занимает первые места в различных антирейтингах, а его разведение запрещено в ряде стран мира.
Справедливости ради, питбули действительно могут представлять опасность, поскольку обладают одним из самых мощных укусов среди домашних пород. Стереотип о них как о собаках-убийцах возник из-за трагического прошлого, когда их часто использовали в нелегальных собачьих боях.
Однако по своей природе питбули не агрессивны. Многочисленные исследования доказали, что эти собаки умны, дружелюбны, хорошо обучаемы и преданы своей семье. В заботливых руках и при правильном воспитании тот пёс может стать любящим и ласковым питомцем.
К слову, питбули не входят в перечень потенциально опасных собак, утверждённый постановлением Правительства Российской Федерации.
Американский питбультерьер (англ. American pitbull terrier), сокращенно питбуль (Pitbull) — американская порода собак.
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