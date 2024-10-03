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Задержан похититель кенгуру из российских зоопарков

1:13
Зоосфера

Сотрудники правоохранительных органов во Владимирской области задержали мужчину, который подозревается в похищении кенгуру из российских зоопарков. Рост похитителя оказался ниже среднего, поэтому сначала его приняли за ребёнка. Сейчас эксцентричный грабитель находится на допросе.

Задержан похититель кенгуру из российских зоопарков
Фото: commons.wikimedia.org by Джей Джей Харрисон, CC BY-SA 3.0

Спецслужбы смогли выйти на след преступника, обнаружив в сети один и тот же телефонный номер, который был зафиксирован в районе обоих мест преступлений.

В ходе обыска у задержанного была обнаружена сумка с двумя кенгуру. Одно из животных уже было мертво. Второго кенгуру злоумышленник планировал обменять на редкую обезьяну у своего сообщника. Выжившее животное будет возвращено в Ярославский зоопарк.

Ранее сообщалось о случаях похищения кенгуру в Калуге и Ярославле. Похищенные животные принадлежали к подвиду рыже-серых валлаби. По мнению экспертов, на чёрном рынке есть спрос на этих животных, так как в последнее время их почти не перевозят из-за границы. В России кенгуру покупают для частных зоопарков и для продажи мяса.

Уточнения

Кенгуру являются эндемиками — коренными обитателями Австралии. У этих животных большие, мощные задние ноги, большие ступни, приспособленные для прыжков, длинный массивный хвост для равновесия и маленькая голова. Как и у большинства других сумчатых, в организме самок кенгуру имеется особый мешочек (складка кожи), называемый "сумкой", в котором детёныш завершает послеродовое развитие.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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