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Почему кошки боятся воды и как это исправить: важные советы

1:16
Зоосфера

Почему кошки боятся воды

В отличие от собак, которые любят плескаться в воде, большинство кошек не любят мокнуть. Дело в том, что кошки избегают попадания воды, чтобы не замерзнуть.

Почему кошки боятся воды и как это исправить: важные советы
Фото: freepik.com by master1305, PDM

Между кожей и мехом находится воздушная прослойка, которая играет важную роль в терморегуляции. Когда шерсть намокает, она перестает защищать кошку от холода, и животное не может быстро высохнуть.

Как научить кошку не бояться воды

Кошки очень чистоплотны по своей природе, поэтому в помощи с гигиеной они не нуждаются. Шампуни и вода смывают с кожи естественный защитный липидный слой, что может вызвать сухость, раздражение и зуд.

Однако иногда купание требуется, если питомец сильно грязный или не в состоянии самостоятельно ухаживать за своей шерстью.

Пусть ваша кошка или котенок привыкнут к шуму воды. Для этого включите воду тонкой струйкой и оставьте животное играть в той же комнате.

Любопытный малыш обязательно обратит внимание на проточную воду и попробует дотронуться до нее лапкой. Если ему это нравится, то во время игры он привыкнет к воде и перестанет ее бояться.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Вода́ (в химии — монооксид водорода, гидроксид водорода; химическая формула — H2O) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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