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Названы главные предпочтения в еде у собак

1:24
Зоосфера

Что любят есть собаки

Кости и собаки неразделимы — это знает каждый владелец собаки. Грызть косточки не только приятно для собаки, но и полезно для ее зубов, так как помогает очистить их от налета и укрепить десны. Однако важно помнить, что кости должны быть безопасными и не слишком маленькими.

Названы главные предпочтения в еде у собак
Фото: openverse.org by motleypixel, CC BY 2.0

Несмотря на то, что рыба считается приоритетным "кошачьим" кормом, некоторые собаки любят мясо рыбы. Рыба богата омега-3 жирными кислотами, которые полезны для шерсти и кожи питомца.

Молочные продукты — это специфическая пища, которую очень любят одни собаки и отвергают другие. Некоторые собаки с удовольствием едят кефир, творог или йогурт, которые полезны для пищеварения благодаря содержанию пробиотиков. Однако у некоторых собак может быть непереносимость лактозы, поэтому важно следить за реакцией питомца.

Лакомства занимают особое место в рационе собаки. Это может быть специальное собачье печенье, сушеное мясо или даже кусочки фруктов и овощей.

Разнообразие в рационе помогает поддерживать здоровье и хорошее настроение вашей собаки. Важно учитывать индивидуальные предпочтения и особенности вашего питомца, чтобы обеспечить ему сбалансированное и здоровое питание.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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