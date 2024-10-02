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Рептилию из Атлантического океана обнаружили на Соловках

1:59
Зоосфера

Морскую кожистую черепаху — вид, не характерный для Северного региона, — обнаружила в июне этого года на берегу Белого моря сотрудница Соловецкого филиала Беломорской биологической станции МГУ Надежда Черенкова. Обычной средой обитания этого вида являются воды Атлантического океана, от Новой Шотландии до Аргентины.

Рептилию из Атлантического океана обнаружили на Соловках
Фото: unsplash.com by Todd Diemer, PDM

Ареал обитания морской кожистой черепахи (Dermochelys coriacea) в Атлантическом океане простирается от Новой Шотландии до Аргентины. Попадание этих пресмыкающихся в европейские воды происходит довольно редко, как правило, когда их приносит теплое течение Гольфстрим. Вероятно, данная черепаха проплыла вдоль северного побережья Европы, миновав Норвегию, и в итоге погибла в водах Северного Ледовитого океана. Затем ее течением занесло в залив Белого моря, откуда она была выброшена на берег Соловецких островов.

Длина верхнего панциря черепахи составляет 140 сантиметров, а возраст особи оценивается примерно в 10 лет. При этом специалисты отмечают, что обнаруженный экземпляр не является самым крупным представителем данного вида — при жизни его вес мог достигать от 200 до 300 килограммов.

Решение о передаче останков морской кожистой черепахи в коллекцию Зоологического музея МГУ было принято Северным межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Директор Зоологического музея МГУ Михаил Калякин отметил, что поступление в музейную коллекцию столь редкого представителя фауны является уникальным событием. Ученые планируют взять пробы тканей черепахи для проведения генетического и изотопного анализов. Это позволит уточнить возраст пресмыкающегося и установить область его естественного обитания.

Уточнения

Черепа́хи - отряд пресмыкающихся, один из четырёх современных отрядов этого класса. Характерной особенностью строения черепах является костно-роговой или костно-кожистый панцирь.

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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