Из нескольких российских зоопарков украли кенгуру

4:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

За последнюю неделю в России были похищены трое детенышей кенгуру: один — из зоопарка в Ярославле, а двое других — в Калужской области. Как сообщает сайт Москва 24, по этим фактам возбуждены уголовные дела, при этом не исключается, что все случаи могут быть связаны между собой.

Фото: commons.wikimedia.org by Australiavisa, CC BY-SA 4.0

27 сентября в ярославском зоопарке пропал кенгуренок подвида рыже-серый валлаби по кличке Крош. Сотрудники зоопарка предположили, что наиболее вероятной причиной исчезновения стала кража, поскольку Крош — детеныш, недавно вышедший из сумки матери, и не мог самостоятельно сбежать.

Через несколько дней, 30 сентября, похожий инцидент произошел в калужском парке птиц "Воробьи", где неизвестные украли сразу двух кенгурят того же подвида. Возраст всех похищенных детенышей не превышает шести месяцев, они питаются молоком матерей.

В обоих учреждениях — ярославском зоопарке и калужском парке птиц "Воробьи" — серьезно обеспокоены дальнейшей судьбой похищенных кенгурят. Предполагается, что животные могут пострадать, оказавшись в незнакомой для них среде, вдали от матерей и привычных условий содержания.

"Если человек не имел дело с животными, он вряд ли их вырастит. Они питались молоком матери. Их надо молоком докармливать. Если человек, который совершил кражу, не имеет опыта, они вряд ли выживут”, — прокомментировал возможное состояние животный Андрей Белявский, владелец калужского парка птиц "Воробьи".

По факту краж кенгурят из зоопарка и парка птиц возбуждены уголовные дела. Сотрудники этих учреждений допрашиваются в ходе расследования. Кроме того, в СМИ опубликован фоторобот подозреваемого. Также отмечается, что злоумышленники, вероятно, осведомлены о правилах содержания этих животных и знали, что детеныши уже могут выжить без матери при правильном вскармливании их молоком.

Генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный высказал мнение, что серия пропаж кенгурят из различных учреждений имеет признаки заказного характера. По его мнению, такая последовательность происходящих событий свидетельствует о том, что кражи могли быть совершены по чьему-то специальному заказу.

Депутат Государственной Думы Владимир Бурматов также высказал мнение, что серия краж кенгурят может быть связана с нелегальной торговлей экзотическими животными.

"Эти жулики зарабатывают крупные средства потому, что на этом черном рынке животные стоят дорого, ведь их приобретают в коммерческих целях", — отметил депутат.

Юрист проекта по противодействию незаконному обороту редких видов животных в Интернете "Красная книга? Не продается" Александр Карпухин предположил, что для поиска пропавших кенгурят будут использоваться объявления на различных онлайн-площадках. По его словам, это один из возможных методов, которые могут применять правоохранительные органы в ходе расследования.

"К сожалению, такие площадки далеко не всегда блокируют объявления о продаже защищенных видов животных. Из-за этого именно ими чаще всего злоупотребляют и именно там осуществляют незаконную торговлю”, — отметил юрист.

По словам эксперта, за кражу кенгурят предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Кроме того, за возможное жестокое обращение с животными преступникам может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

Помимо прочего, в СМИ появилась информация, что после произошедших краж кенгурят некоторые региональные зоопарки ввели дополнительные меры безопасности. Так, директор ростовского зоопарка Юлия Соболева подтвердила, что в их учреждении теперь будет усилен контроль за содержанием кенгуру в вольерах.

Уточнения

Кенгуру́ - животное с большими, мощными задними ногами, большими ступнями, приспособленные для прыжков, длинным массивным хвостом для равновесия и маленькой головой. Как и у большинства других сумчатых, в организме самок кенгуру имеется особый мешочек, в котором детёныш завершает послеродовое развитие.

