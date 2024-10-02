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В Петербурге на благотворительном фестивале почти 80 питомцев нашли новый дом

1:43
Зоосфера

В Санкт-Петербурге в третий раз прошёл благотворительный фестиваль WOOF, на котором были представлены кошки и собаки из городских и областных приютов. По данным фонда, в этом году фестиваль установил рекорд по количеству пристроенных животных — 78 питомцев обрели новых хозяев, об этом сообщили в благотворительном фонде "Ника".

В Петербурге на благотворительном фестивале почти 80 питомцев нашли новый дом
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В ходе прошедшего благотворительного фестиваля WOOF в Санкт-Петербурге 11 собак и 67 кошек обрели новые дома. Помимо самих питомцев, новые владельцы получили необходимые консультации от специалистов и полезные подарки, чтобы обеспечить комфортное содержание животных. Все происходило по официальным договорам, благодаря чему новые хозяева всегда могут обратиться к организаторам за дополнительной помощью и советами, сообщает издание Фонтанка. ру.

Всего на благотворительный фестиваль WOOF были привезены более 130 кошек и собак из приютов. Те из них, кто пока не нашёл новых хозяев, вернулись в приюты, где будут ждать встречи с потенциальными владельцами. В благотворительном фонде "Ника", организовавшем мероприятие, выразили надежду, что для оставшихся животных новые дома найдутся в ближайшее время. Помимо непосредственного пристраивания питомцев, задача фестиваля также заключалась в информировании жителей города о проблеме бездомных животных и способах оказания им посильной помощи.

Также на фестивале собрали 600 кг корма для приютов, содержащих кошек и собак, у которых пока нет своего дома.

Уточнения

Благотворительность - оказание помощи (безвозмездной или на льготных условиях) тем, кто в ней нуждается, милосердие, милость.
 

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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