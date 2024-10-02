В Нигерии лев загрыз работника зоопарка

В Нигерии лев загрыз до смерти 35-летнего смотрителя зоопарка при Президентской библиотеке, владельцем которого является бывший президент Олусегун Обасанджо. Трагедия произошла из-за того, что смотритель не смог правильно закрепить замки на вольере во время кормления животного. Об этом сообщил телеканал BBC News.
Как сообщили представители Президентской библиотеки, сотрудник зоопарка пригласил нескольких гостей понаблюдать за кормлением льва во внерабочее время. Смотритель не смог должным образом закрепить вольер, что и привело к трагедии.
"Смотритель зоопарка, по-видимому, чувствуя себя уверенно с животным, оставил защитные ворота открытыми и приступил к кормлению льва. Хищник растерзал его, и мужчина скончался на месте", — рассказали собеседники.
Сотрудники зоопарка немедленно усыпили животное.
Ниге́рия - государство в Западной Африке. Площадь территории Нигерии составляет 923 768 км2:
"Железный купол" (Iron Dome) — это израильская система противоракетной обороны, разработанная для защиты от ракетных и артиллерийских обстрелов.