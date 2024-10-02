В Нигерии лев загрыз работника зоопарка

0:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Нигерии лев загрыз до смерти 35-летнего смотрителя зоопарка при Президентской библиотеке, владельцем которого является бывший президент Олусегун Обасанджо. Трагедия произошла из-за того, что смотритель не смог правильно закрепить замки на вольере во время кормления животного. Об этом сообщил телеканал BBC News.

Фото: flickr.com by Airwolfhound, CC BY-SA 2.0

Как сообщили представители Президентской библиотеки, сотрудник зоопарка пригласил нескольких гостей понаблюдать за кормлением льва во внерабочее время. Смотритель не смог должным образом закрепить вольер, что и привело к трагедии.

"Смотритель зоопарка, по-видимому, чувствуя себя уверенно с животным, оставил защитные ворота открытыми и приступил к кормлению льва. Хищник растерзал его, и мужчина скончался на месте", — рассказали собеседники.

Сотрудники зоопарка немедленно усыпили животное.

Уточнения

Ниге́рия - государство в Западной Африке. Площадь территории Нигерии составляет 923 768 км2:

