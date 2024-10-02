Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как приготовить восхитительные кабачки с корейской морковью и кинзой
Окаменелости в пылящемся ящике: как был открыт новый динозавр L. aguillonae
Оксана Самойлова показала своего вредного брата: хорошо, что в детдом не сдали
Нутрициолог Николаева поделилась хитростью, благодаря которой вы будете есть меньше сладкого
Первые контакты между викингами и индейцами срослись на костях
ВОЗ предупредила о риске эпидемии вируса Марбург
Адвокат рассказал о компенсациях за повреждение квартиры от дрона
Близкий друг Кушанашвили раскрыл состояние шоумена после удаления опухоли
Шри-Ланка сделала безвизовый въезд для граждан РФ

В Удмуртии бульдог спас хозяев во время пожара

0:54
Зоосфера

В Удмуртии собака разбудила своих хозяев громким лаем, предупредив их о начавшемся пожаре на крыше их дома. Об этом сообщили в МЧС России.

В Удмуртии бульдог спас хозяев во время пожара
Фото: Telegram МЧС России

Семейная пара растопила печь-буржуйку в садовом домике. После того, как жилище прогрелось, хозяева легли спать. Однако их внимание привлек громкий лай собаки, который и разбудил их.

"Как только жилье прогрелось, все пошли спать, но громкий лай прервал сон. Французский бульдог Василиса оповещала хозяев о беде. Выбежав на улицу, пара увидела, что горит крыша", — рассказали в ведомстве.

Согласно сообщению МЧС, сотрудникам ведомства удалось ликвидировать пожар, охвативший 40 квадратных метров. Предварительно установлено, что возгорание крыши произошло из-за неправильной установки дымовой трубы.

Уточнения

Французский бульдог - порода собак. Мощный пёс в маленьком обличье, пропорционально коренастый, короткошёрстный, с короткой мордой и плоской мочкой носа, стоячими ушами и коротким от природы хвостом.

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как правильно приготовить дрожжевое тесто: пошаговый процесс
Еда и рецепты
Как правильно приготовить дрожжевое тесто: пошаговый процесс Аудио 
Обработка винограда осенью: как сохранить урожай на следующий год
Садоводство, цветоводство
Обработка винограда осенью: как сохранить урожай на следующий год Аудио 
Зачем нужна Тихоокеанская дорога через тайгу? Ответили эксперты
Общество
Зачем нужна Тихоокеанская дорога через тайгу? Ответили эксперты Аудио 
Популярное
Железному куполу по кумполу. Как Иран преодолел непреодолимую ПВО Израиля

"Железный купол" (Iron Dome) — это израильская система противоракетной обороны, разработанная для защиты от ракетных и артиллерийских обстрелов.

Железному куполу по кумполу. Как Иран преодолел непреодолимую ПВО Израиля
Солнечное излучение усилилось: зарегистрирован мощный всплеск
Солнечное излучение усилилось: зарегистрирован мощный всплеск
Сводка с фронта: Зеленский разрешил выходить остаткам ВСУ из Угледара, ситуация на Курском фронте изменилась
Обработка винограда осенью: как сохранить урожай на следующий год
Онлайн-сервисы теперь работают и в исправительных учреждениях ФСИН Дмитрий Плотников Удар Ирана по Израилю был неожиданным для Нетаньяху. Россия извлечёт из этого выгоду Любовь Степушова Деяния тхаги-душителей преувеличены или свидетельства правдивы? Игорь Буккер
Ядерная ракета сдерживания. Комплекс "Ярс" призван охладить горячие западные головы
Ракета Storm Shadow: дальнобойный англо-французский ударный инструмент против русских
Красиво и полезно: как создать идеальную клумбу для роз
Красиво и полезно: как создать идеальную клумбу для роз
Последние материалы
Стало известно, арестовали ли Лерчек и её бывшего мужа после новых обысков
Камчатские косатки, застрявшие на мели, спасены
Моторист рассказал, как уменьшить расход масла без капитального ремонта
ВСУ признали потерю Угледара и получили приказ отступить
Стало известно имя актёра, который сыграет во втором сезоне российской версии сериала "Постучись в мою дверь"
Уменьшаем секущиеся кончики и пушистость: маска для волос с кокосовым маслом
Млечный Путь и его спутники: правда об уникальной галактике раскрыта
Эксперт раскрыл причину ухудшения качества обслуживания в отелях Турции
Оппозиция Молдавии обвиняет ЦИК страны в иностранном финансировании
Бизнесмен Ян Абрамов закрутил роман с 20-летней девушкой: копия Алсу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.