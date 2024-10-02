В Удмуртии бульдог спас хозяев во время пожара

0:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Удмуртии собака разбудила своих хозяев громким лаем, предупредив их о начавшемся пожаре на крыше их дома. Об этом сообщили в МЧС России.

Фото: Telegram МЧС России

Семейная пара растопила печь-буржуйку в садовом домике. После того, как жилище прогрелось, хозяева легли спать. Однако их внимание привлек громкий лай собаки, который и разбудил их.

"Как только жилье прогрелось, все пошли спать, но громкий лай прервал сон. Французский бульдог Василиса оповещала хозяев о беде. Выбежав на улицу, пара увидела, что горит крыша", — рассказали в ведомстве.

Согласно сообщению МЧС, сотрудникам ведомства удалось ликвидировать пожар, охвативший 40 квадратных метров. Предварительно установлено, что возгорание крыши произошло из-за неправильной установки дымовой трубы.

Уточнения

Французский бульдог - порода собак. Мощный пёс в маленьком обличье, пропорционально коренастый, короткошёрстный, с короткой мордой и плоской мочкой носа, стоячими ушами и коротким от природы хвостом.

