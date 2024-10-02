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Камчатские косатки, застрявшие на мели, спасены

0:58
Зоосфера

Косатки, которые ранее оказались застрявшими на мели вблизи села Устьевое на Камчатке, смогли выплыть с наступлением прилива. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.

Камчатские косатки, застрявшие на мели, спасены
Фото: PxHere is licensed under CC0

Группа спасателей на лодке следила за передвижением четырех застрявших косаток. Десятки волонтеров, сотрудники инспекции по маломерным судам и местные спасатели вручную помогали животным передвигаться в более глубокие участки Охотского моря.

Ранее, министр по ЧС Сергей Лебедев сообщал, что группа косаток оказалась в ловушке в лимане села Устьевое в Соболевском районе Камчатки. Дно лимана покрыто илом, из-за чего техника не могла добраться до животных. Глава района Андрей Воровский рассказал, что все четыре застрявшие в отлив косатки живы, их поливали водой в ожидании прилива.

Уточнения

Коса́тка - вид китообразных из семейства дельфиновых парвотряда зубатых китов. Единственный современный представитель рода косаток.

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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