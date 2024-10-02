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Соблюдайте эти правила, и здоровье вашей кошки будет отменным

1:11
Зоосфера

Как следить за здоровьем кошки

Для того чтобы повысить иммунитет вашей кошки, нужно соблюдать несколько важных правил.

Соблюдайте эти правила, и здоровье вашей кошки будет отменным
Фото: commons.wikimedia.org by Borisich80, CC BY-SA 4.0

Во-первых, важно вовремя сделать прививку своему питомцу, чтобы защитить его от различных инфекционных заболеваний. Также следует регулярно обрабатывать кошку от блох и клещей, а также проводить ее дегельминтизацию, чтобы не допустить заражения паразитами.

Кормление играет ключевую роль в поддержании здоровья вашей кошки. Рекомендуется кормить только качественным кормом, который содержит все необходимые питательные вещества.

Гигиена также важна: нужно регулярно чистить миски, лотки и другие предметы, с которыми соприкасается ваша кошка. 

Физическая активность помогает укрепить иммунитет вашей кошки, поэтому стоит добавить игры и упражнения в распорядок дня.

Наконец, поддержание микрофлоры кишечника способствует общему здоровью вашего питомца, поэтому вы можете добавлять в рацион пробиотики или специальные добавки.

Следование этим правилам поможет вашей кошке оставаться здоровой и активной.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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