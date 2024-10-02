Дикие животные восстанавливаются неделю после общения с человеком, выяснили немецкие учёные

Дикие животные восстанавливаются около недели после встречи с человеком. К таким выводам пришли учёные из Потсдамского университета в Бранденбурге. Результаты исследования опубликовано в Nature Communications (NatComms).

Фото: flickr.com by Russ, CC BY 2.0

Учёные проанализировали поведение 1585 диких животных 42 видов, которых отловили и снабдили ошейниками с GPS-передатчиками, после чего вернули в естественную среду.

"В течение 20 дней после выпуска мы анализировали активность животных и расстояния, которые они преодолевали, чтобы увидеть, насколько животные отклонялись от своего обычного поведения и сколько времени им потребовалось, чтобы прийти в себя после общения с человеком", — рассказали они.

Выяснилось, что поведение 32 из 42 видов значительно изменилось в первые дни после возвращения животных в дикую природу. Так, хищные особи сократили расстояния своих ежедневных переходов (волки — на 44%, леопарды — на 65%), в то время как травоядные, наоборот, увеличили дистанции (лоси — на 63%, антилопы — на 52%). Всеядные виды, как и хищные, двигались меньше обычного после взаимодействия с людьми.

В целом всем изученным видам понадобилось от 4 до 7 дней, чтобы вернуться к обычному поведению. Всеядные и хищные животные восстановили активность за 5-6 дней. Травоядные демонстрировали нормальное поведение уже через 4-5 дней, однако полностью вернулись к обычному поведению только через 6-8 дней.

Также исследование показало, что мелким животным для восстановления требовалось больше времени, чем крупным.

Уточнения

Поведе́ние — определённый сложившийся образ взаимодействия с окружающей средой.



Дикие животные — объекты животного мира, к которым относят животных, естественной средой обитания которых является дикая природа, а также находящиеся в состоянии естественной свободы, содержащиеся в полусвободных условиях или в неволе.



Иссле́дование - поиск новых знаний или систематическое расследование с целью установления фактов.



Потсдамский университет — государственный университет в Бранденбурге.

