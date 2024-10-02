Это важно знать: признаки недокармливания у собак

1:36 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Как понять, что вы недостаточно кормите свою собаку

Признаки недокармливания у собак могут проявляться в нескольких формах.

Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

Во-первых, после каждого приема пищи животное не хочет отходить от миски, что говорит о том, что питомец не наелся. Во-вторых, собака начинает активно пытаться схватить что-то со стола или искать еду в других местах, хотя раньше такого поведения не наблюдалось.

Наконец, еще одним признаком является потеря веса у собаки. Все эти симптомы могут свидетельствовать о том, что собака не получает достаточного количества пищи.

Когда собака переедает, это может привести к быстрому набору веса и изменениям в ее поведении. Питомец становится менее активным и часто оставляет еду в миске, что может быть признаком того, что он получает слишком много пищи.

Переедание может негативно сказаться на здоровье собаки, вызывая различные проблемы, такие как ожирение, диабет и сердечно-сосудистые заболевания.

С другой стороны, если собака получает необходимое количество пищи, это отразится на ее общем состоянии. Бодрость и хорошее настроение — признаки того, что животное чувствует себя хорошо. Блестящая шерсть свидетельствует о том, что собака получает все необходимые питательные вещества.

Нормальный стул также является важным показателем здоровья, свидетельствующим о том, что пищеварительная система функционирует должным образом.

Уточнения

Недоеда́ние (голодание неполное) — общий термин, объединяющий ряд состояний, вызванных недостаточным или неадекватным питанием (неполным или частичным голоданием).



Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



