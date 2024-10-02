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Ветеринары рассказали, до чего может довести питомца питание натуральной пищей

1:12
Зоосфера

Ветеринары поделились ещё одной историей о проблеме, связанной с неправильным питанием котят. Беспечность хозяев привела к развитию тяжёлого заболеванию у котёнка.

Ветеринары рассказали, до чего может довести питомца питание натуральной пищей
Фото: Wikipedia by Dwight Sipler, CC BY 2.0

В Бутовскую клинику Москвы принесли маленького котёнка по кличке Айка. Хозяева обратили внимание на то, что у кошечки Х-образные задние лапки, и она хромает. Они предположили, что у неё перелом конечностей.

Однако после обследования врачи поставили совсем другой диагноз. На рентгене переломов у животного не обнаружили, зато снимок показал, что в его костях почти нет кальция, они выглядели прозрачными, и у котенка диагностировали рахит. 

Как рассказали в пресс-службе сети государственных ветеринарных клиник ГБУ "Мосветобъединение", малышку кормили натуральной пищей: фаршем, субпродуктами и молоком. Однако этого было недостаточно для нормального формирования скелета.

Ветеринарный врач назначил Айке специальный корм для котят, витамины и добавки с кальцием. Сбалансированное питание должно помочь питомцу окрепнуть.

Уточнения

Рахи́т — заболевание раннего возраста с расстройством костеобразования и недостаточностью минерализации костей, ведущим патогенетическим звеном которого является дефицит витамина D и его активных метаболитов в период наиболее интенсивного роста организма.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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