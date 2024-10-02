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Что такое глазной тонометр, и почему он так важен для зрения питомца?

Зоосфера

Для проверки зрения у питомцев существует метод тонометрии — измерение внутриглазного давления. С помощью офтальмологического тонометра ветеринарный врач может определить, всё ли в порядке с глазами вашего питомца.

Что такое глазной тонометр, и почему он так важен для зрения питомца?
Фото: unsplash.com by Антонио Лапа, PDM

Зачем это нужно?

Во-первых, ранняя диагностика глаукомы.

Это серьёзное заболевание глаз, которое часто протекает без симптомов. Регулярная тонометрия позволяет выявить повышение внутриглазного давления на ранних стадиях и начать лечение вовремя, предотвратив потерю зрения.

Во-вторых, контроль других заболеваний глаз.

Тонометрия также важна при диагностике и лечении таких заболеваний, как увеиты, катаракты и опухоли.

В-третьих, оценка состояния глаз после травм, операций и других вмешательств.

Как проходит процедура?

Измерение внутриглазного давления у животных безопасно и безболезненно. Современные тонометры позволяют провести измерение за считанные секунды.

Показания к проведению тонометрии:  

- увеличение глаза в размере; 

- породная предрасположенность к глаукоме; 

- хроническая глаукома;  увеит;  

- внутриглазные кровоизлияния;  

- люксация хрусталика;  

- внутриглазные новообразования;  

- послеоперационный период.

Заботьтесь о здоровье глаз своих питомцев! Регулярные ветеринарные осмотры помогут сохранить зрение вашего любимца на долгие годы.

Уточнения

Тонометр — медицинский диагностический прибор для измерения артериального (сфигмоманометр) или внутриглазного (офтальмотонометр, см. Глазная тонометрия) давления.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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