Что такое глазной тонометр, и почему он так важен для зрения питомца?

Для проверки зрения у питомцев существует метод тонометрии — измерение внутриглазного давления. С помощью офтальмологического тонометра ветеринарный врач может определить, всё ли в порядке с глазами вашего питомца.

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Зачем это нужно?

Во-первых, ранняя диагностика глаукомы.

Это серьёзное заболевание глаз, которое часто протекает без симптомов. Регулярная тонометрия позволяет выявить повышение внутриглазного давления на ранних стадиях и начать лечение вовремя, предотвратив потерю зрения.

Во-вторых, контроль других заболеваний глаз.

Тонометрия также важна при диагностике и лечении таких заболеваний, как увеиты, катаракты и опухоли.

В-третьих, оценка состояния глаз после травм, операций и других вмешательств.

Как проходит процедура?

Измерение внутриглазного давления у животных безопасно и безболезненно. Современные тонометры позволяют провести измерение за считанные секунды.

Показания к проведению тонометрии:

- увеличение глаза в размере;

- породная предрасположенность к глаукоме;

- хроническая глаукома; увеит;

- внутриглазные кровоизлияния;

- люксация хрусталика;

- внутриглазные новообразования;

- послеоперационный период.

Заботьтесь о здоровье глаз своих питомцев! Регулярные ветеринарные осмотры помогут сохранить зрение вашего любимца на долгие годы.

Уточнения

Тонометр — медицинский диагностический прибор для измерения артериального (сфигмоманометр) или внутриглазного (офтальмотонометр, см. Глазная тонометрия) давления.

