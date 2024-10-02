Для проверки зрения у питомцев существует метод тонометрии — измерение внутриглазного давления. С помощью офтальмологического тонометра ветеринарный врач может определить, всё ли в порядке с глазами вашего питомца.
Зачем это нужно?
Во-первых, ранняя диагностика глаукомы.
Это серьёзное заболевание глаз, которое часто протекает без симптомов. Регулярная тонометрия позволяет выявить повышение внутриглазного давления на ранних стадиях и начать лечение вовремя, предотвратив потерю зрения.
Во-вторых, контроль других заболеваний глаз.
Тонометрия также важна при диагностике и лечении таких заболеваний, как увеиты, катаракты и опухоли.
В-третьих, оценка состояния глаз после травм, операций и других вмешательств.
Как проходит процедура?
Измерение внутриглазного давления у животных безопасно и безболезненно. Современные тонометры позволяют провести измерение за считанные секунды.
Показания к проведению тонометрии:
- увеличение глаза в размере;
- породная предрасположенность к глаукоме;
- хроническая глаукома; увеит;
- внутриглазные кровоизлияния;
- люксация хрусталика;
- внутриглазные новообразования;
- послеоперационный период.
Заботьтесь о здоровье глаз своих питомцев! Регулярные ветеринарные осмотры помогут сохранить зрение вашего любимца на долгие годы.
Тонометр — медицинский диагностический прибор для измерения артериального (сфигмоманометр) или внутриглазного (офтальмотонометр, см. Глазная тонометрия) давления.
Командование ВСУ наконец отдало приказ об отходе подразделений из Угледара. Зеленский разрешил Сырскому отводить силы. Однако выходить там некому и некуда.