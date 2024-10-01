Экологическая катастрофа: заваленный дохлой рыбой берег обнаружен в Свердловской области

Заваленный дохлой рыбой берег обнаружили рыбаки в посёлке Верхняя Сысерть Свердловской области. Приехав на водоём, мужчины увидели множество лежащих на суше мёртвых лещей, сообщает "Царьград".
"Мы стали свидетелями настоящей экологической катастрофы. На берегу мы увидели глистастого леща, который, к сожалению, оказался "вверх пузом" из-за ужасного состояния воды.
Мужчина назвал печальным зрелище тонн рыб, погибших из-за загрязнения воды.
По словам местных рыбаков, похожий случай массового мора рыбы произошёл в регионе в 2023 году. Тогда причины гибели животных выясняла природоохранная прокуратура.
Ве́рхняя Сысе́рть — посёлок в Сысертском районе Свердловской области России.
Лещ или обыкновенный лещ, или восточный лещ, или дунайский лещ (лат. Abramis brama) — вид пресноводных лучепёрых рыб, единственный представитель рода лещей (Abramis) из семейства карповых (Cyprinidae).
Экологи́ческая катастрофа — необратимое изменение природных комплексов, связанное с массовой гибелью живых организмов.
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