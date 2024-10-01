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Экологическая катастрофа: заваленный дохлой рыбой берег обнаружен в Свердловской области

0:45
Зоосфера

Заваленный дохлой рыбой берег обнаружили рыбаки в посёлке Верхняя Сысерть Свердловской области. Приехав на водоём, мужчины увидели множество лежащих на суше мёртвых лещей, сообщает "Царьград".

Экологическая катастрофа: заваленный дохлой рыбой берег обнаружен в Свердловской области
Фото: commons.wikimedia.org by Piet Spaans Viridiflavus, CC BY-SA 2.5

"Мы стали свидетелями настоящей экологической катастрофы. На берегу мы увидели глистастого леща, который, к сожалению, оказался "вверх пузом" из-за ужасного состояния воды.

Мужчина назвал печальным зрелище тонн рыб, погибших из-за загрязнения воды.

По словам местных рыбаков, похожий случай массового мора рыбы произошёл в регионе в 2023 году. Тогда причины гибели животных выясняла природоохранная прокуратура.

Уточнения

Ве́рхняя Сысе́рть — посёлок в Сысертском районе Свердловской области России.

Лещ или обыкновенный лещ, или восточный лещ, или дунайский лещ (лат. Abramis brama) — вид пресноводных лучепёрых рыб, единственный представитель рода лещей (Abramis) из семейства карповых (Cyprinidae).

Экологи́ческая катастрофа — необратимое изменение природных комплексов, связанное с массовой гибелью живых организмов.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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