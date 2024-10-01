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Как кот из Корнуолла нашёл выигрышный лотерейный билет

Неожиданный подарок: кот из Корнуолла принёс домой выигрышный билет
Зоосфера

33-летняя жительница города Пензанс в графстве Корнуолл, М. Кристиан, завела кота по кличке Обезьянка всего год назад, но этот питомец уже успел удивить её своими необычными выходками.

Неожиданный подарок: кот из Корнуолла принёс домой выигрышный билет
Фото: unsplash.com by Mikhail Vasilyev, PDM

Обезьянка обожает приносить хозяйке самые неожиданные подарки с улицы: от вилок для розеток и детских пустышек до жареной курицы и барных меню. Но недавний трофей кота превзошёл все ожидания — он притащил домой лотерейный билет. Как выяснилось позже, билет оказался выигрышным, и его стоимость составила 10 фунтов стерлингов (около 1,2 тысячи рублей). Кристиан планирует обналичить выигрыш, но до сих пор не понимает, где её кот находит все эти "сокровища".

Daily Mail сообщает, что хозяйка шутит над удивительными находками своего пушистого друга и уже успела сделать несколько фотографий необычных подарков, принесённых Обезьянкой.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

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