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Какие продукты полезны для кошек: советы по натуральному питанию

1:57
Зоосфера

Какой корм особенно полезен для кошек

Вот примерный список продуктов, которые безопасны для кошек. Такие овощи, как кабачки, огурцы, тыква и морковь не раздражают желудочно-кишечный тракт и содержат необходимые витамины. Эти овощи можно добавлять в рацион кошки в небольших количествах, чтобы обеспечить ее организм полезными веществами и разнообразить рацион.

Какие продукты полезны для кошек: советы по натуральному питанию
Фото: unsplash.com by Mikhail Vasilyev, PDM

Нежирное мясо и рыба, такие как кролик, индейка, говядина и тунец, являются отличными источниками белка и других важных питательных веществ. Эти продукты можно давать кошке в отварном или запеченном виде, избегая добавления соли и специй. Белок необходим для поддержания мышечной массы и общего здоровья питомца.

Кисломолочные продукты, в том числе кефир, нежирный творог и натуральный йогурт, полезны для поддержания здоровья пищеварительной системы кошки. Эти продукты содержат пробиотики, которые помогают нормализовать микрофлору кишечника и улучшить пищеварение. Тем не менее следует избегать продуктов с высоким содержанием жира и сахара.

Такие злаки, как рис, гречка и овсянка, могут быть включены в рацион вашей кошки, чтобы обеспечить ее дополнительными питательными веществами и энергией. Эти крупы можно варить в воде и смешивать с мясом или овощами для создания сбалансированной пищи. Злаки содержат углеводы, которые являются источником энергии для активной жизни вашей кошки.

Соблюдение этой диеты поможет сохранить здоровье и благополучие вашей кошки. Важно помнить, что каждое домашнее животное уникально и его потребности могут отличаться, поэтому рекомендуется проконсультироваться с ветеринаром, чтобы составить лучший рацион для вашей кошки.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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