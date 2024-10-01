Что нужно для здоровой шерсти собак: включите эти продукты в рацион питомца

1:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Как поддерживать здоровую шерсть собаки

Чтобы поддерживать здоровье кожи и шерсти вашей собаки, важно включать в ее рацион определенные продукты.

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Семена чиа содержат много необходимых питательных веществ, таких как витамины группы В, кальций, медь, железо, магний, фосфор, калий, белок и цинк. Эти компоненты способствуют улучшению состояния кожи и шерсти. Криль является отличным источником омега-3 жирных кислот, которые помогают поддерживать здоровую кожу и блестящую шерсть.

Миндаль богат витамином Е, который также полезен для кожи. Кокос содержит лауриновую кислоту, которая обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами, полезными для кожи.

Кэроб является хорошим источником антиоксидантов, которые помогают защитить кожу от повреждений. Овес содержит витамины и минералы, которые способствуют здоровью кожи и шерсти.

Печень богата витамином А, который необходим для поддержания здоровья кожи. Лосось является отличным источником омега-3 жирных кислот и белка.

Включение этих продуктов в рацион вашего питомца поможет сохранить его кожу и шерсть в отличном состоянии.

Уточнения

Ше́рсть — волосяной покров кожи у млекопитающих, кроме голого землекопа и морских зверей — ластоногих, сирен и китообразных.





Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



