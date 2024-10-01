Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
NBC News: Байден беспокоится, что о нем забыли
Тарасова считает, что у нас в стране нет футбола
Еда и алкоголь не решают проблему стресса, а усугубляют её
Mash: Василия Ливанова госпитализировали
Италия у вас дома: готовим вкусную пасту с соусом песто
Путешественник из США приехал в Россию и описал увиденное фразой "санкции не работают"
Нутрициолог предупредила о противопоказаниях к чайному грибу
В России создали новую мобильную систему защиты транспорта от дронов
Основные витамины, омолаживающие кожу

Что нужно для здоровой шерсти собак: включите эти продукты в рацион питомца

1:22
Зоосфера

Как поддерживать здоровую шерсть собаки

Чтобы поддерживать здоровье кожи и шерсти вашей собаки, важно включать в ее рацион определенные продукты.

Что нужно для здоровой шерсти собак: включите эти продукты в рацион питомца
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Семена чиа содержат много необходимых питательных веществ, таких как витамины группы В, кальций, медь, железо, магний, фосфор, калий, белок и цинк. Эти компоненты способствуют улучшению состояния кожи и шерсти. Криль является отличным источником омега-3 жирных кислот, которые помогают поддерживать здоровую кожу и блестящую шерсть.

Миндаль богат витамином Е, который также полезен для кожи. Кокос содержит лауриновую кислоту, которая обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами, полезными для кожи.

Кэроб является хорошим источником антиоксидантов, которые помогают защитить кожу от повреждений. Овес содержит витамины и минералы, которые способствуют здоровью кожи и шерсти.

Печень богата витамином А, который необходим для поддержания здоровья кожи. Лосось является отличным источником омега-3 жирных кислот и белка.

Включение этих продуктов в рацион вашего питомца поможет сохранить его кожу и шерсть в отличном состоянии.

Уточнения

Ше́рсть — волосяной покров кожи у млекопитающих, кроме голого землекопа и морских зверей — ластоногих, сирен и китообразных.
 

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как ухаживать за розами осенью
Садоводство, цветоводство
Как ухаживать за розами осенью Аудио 
Лондон обещает Киеву 100 ракет Brimstone "воздух-земля" для F-16
Военные новости
Лондон обещает Киеву 100 ракет Brimstone "воздух-земля" для F-16 Аудио 
Популярное
Kitco: БРИКС отправляет доллары обратно в США

Россия и другие государства БРИКС создают новую финансовую систему, которая может стать реальной проблемой для США, говорится в материале издания Kitco.

Новая финансовая система БРИКС станет реальной проблемой для США
Боевой модуль "Нарвал". Российский прогресс в противодействии морским БЭКам врага
Боевой модуль "Нарвал". Российский прогресс в противодействии морским БЭКам врага
Как вырастить грибы у себя на даче: простой метод, который работает
Дороги отрезаны. В Угледаре подразделения армии Украины стали массово сдаваться в плен
Сводка с фронта: Зеленский разрешил выходить остаткам ВСУ с Угледара, ситуация на Курском фронте изменилась Дмитрий Плотников Наталья Варлей удивила зрителей своим откровением о любимых ролях и фильмах Анжела Якубовская Старый девиз: "Японец не ухаживает за своей женой, она его собственность" Сергей Лебедев
Сводка с фронта: потери ВСУ за сутки составили 1965 солдат, в Угледаре враг находится уже в окружении
Газеты вместо мульчи: гениальное решение или временный компромисс
Сводка с фронта: Зеленский разрешил выходить остаткам ВСУ с Угледара, ситуация на Курском фронте изменилась
Сводка с фронта: Зеленский разрешил выходить остаткам ВСУ с Угледара, ситуация на Курском фронте изменилась
Последние материалы
Тарасова считает, что у нас в стране нет футбола
Еда и алкоголь не решают проблему стресса, а усугубляют её
Mash: Василия Ливанова госпитализировали
Что нужно для здоровой шерсти собак: включите эти продукты в рацион питомца
Италия у вас дома: готовим вкусную пасту с соусом песто
Путешественник из США приехал в Россию и описал увиденное фразой "санкции не работают"
Нутрициолог предупредила о противопоказаниях к чайному грибу
В России создали новую мобильную систему защиты транспорта от дронов
Основные витамины, омолаживающие кожу
В Индии готовятся к рекордному урожаю: фермерам благоволит погода
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.