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Признаки стресса у собак: это важно знать

1:20
Зоосфера

Признаки того, что ваша собака испытывает стресс

Симптомы стресса у собак могут проявляться по-разному. Одним из признаков является вялость и апатия. Собака может долго оставаться в одном положении без сна, отказываться от игр и еды. Это может свидетельствовать о том, что питомец испытывает сильный стресс.

Признаки стресса у собак: это важно знать
Фото: unsplash.com by Dominik QN, PDM

Непроизвольное мочеиспускание и диарея также могут быть симптомами стресса у собак. Эти физиологические реакции часто связаны с сильным эмоциональным напряжением.

Гиперактивность тоже может быть симптомом стресса. Собака может громко лаять или визжать без видимой причины. Такое поведение часто связано с нервозностью и тревожностью.

Длительное вылизывание лап или хвоста говорит о напряжении. Такое поведение часто является способом для собаки успокоить себя. Ерзание и нервозность — другие признаки стресса. Собака может быть беспокойной, постоянно подвижной и непоседливой.

Если вы заметили эти симптомы у своей собаки, важно обратить внимание на ее состояние и постараться устранить причины стресса. Консультация ветеринара или специалиста по поведению животных может помочь решить эту проблему.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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