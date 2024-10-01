Уход за кошкой: как правильно использовать шампунь против блох

Правила использования шампуня от блох для кошек

1:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера



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Каждый владелец кошки должен знать, как правильно использовать шампунь от блох, чтобы эффективно избавить питомца от паразитов. Первым делом нужно правильно удерживать кота: одной рукой аккуратно поддерживайте его под животом, а другой мягко фиксируйте, чтобы он не вырвался. Затем, смочив шерсть питомца водой, следует тщательно нанести шампунь, избегая области головы и шеи, чтобы не допустить попадания средства в глаза и уши.

После нанесения шампуня важно не спешить смывать его. Для эффективного действия активных компонентов необходимо дать шампуню время подействовать — обычно это занимает 5-7 минут, но точное время указывается на этикетке шампуня.

Затем тщательно смойте средство, убедившись, что на шерсти не осталось его остатков. После процедуры необходимо аккуратно расчесать шерсть и высушить питомца. Помните, что частое использование шампуня от блох нежелательно. Чрезмерное накопление активных веществ может привести к аллергии, отравлению или нарушению липидного слоя кожи, что отрицательно скажется на блеске и здоровье шерсти.

Если ваш питомец случайно отравился шампунем от блох, обратитесь за помощью к ветеринару.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".





Блохи - отряд кровососущих насекомых с полным превращением, нередко являющихся переносчиками различных возбудителей болезней человека и животных.

