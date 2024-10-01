Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Опасные сувениры: что нельзя привозить из отпуска, чтобы не попасть в тюрьму
IT-эксперт объяснил, почему опасно не читать пользовательское соглашение перед посещением сайтов
Володин: Наших бабушек не надо в этот блуд вводить
Неожиданный подарок: кот из Корнуолла принёс домой выигрышный билет
Вещества в фиалках могут помочь в борьбе с раком мозга — учёные
Нутрициолог: обилие соли в пище может спровоцировать остеопороз
Певец Олег Газманов рассказал, как вылечился от вируса
ГАИ назвала 5 ситуаций, когда водителя отправят на техосмотр из-за колес
Эксперты назвали страны, где уже почти не осталось мест на Новый год

Почему нужно взвесить все риски перед тем, как завести вторую собаку

1:32
Зоосфера

Прежде чем принять решение о том, чтобы завести вторую собаку, важно внимательно взвесить все за и против. Необходимо не только учитывать свои финансовые возможности, но и оценить, хватит ли у вас сил для ухода сразу за двумя питомцами. Это решение несёт в себе двойную ответственность, и не стоит относиться к нему легкомысленно.

Почему нужно взвесить все риски перед тем, как завести вторую собаку
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в интервью Радио 1 подчеркнул, что конфликты между собаками — не редкость. Часто ожидания того, что они станут лучшими друзьями, не оправдываются. Проблемы могут возникнуть во время прогулок — одна собака может тянуть вас вперёд, а другая упорно стоять на месте. К тому же существует вероятность конкуренции за внимание хозяина. В подобных ситуациях владелец должен будет вмешиваться и решать конфликты.

Не стоит забывать и про финансовую сторону вопроса. Две собаки — это двойные расходы на еду, ветеринарные услуги и другие необходимые вещи для их содержания.

Особенно важно помнить об этих аспектах, если ваша главная цель — избавить первую собаку от скуки. Нередко ожидания того, что второй питомец решит проблему одиночества, оказываются ошибочными, и вы можете столкнуться с нежелательными последствиями.

Таким образом, если вы не готовы к возможным сложностям, лучше отказаться от идеи завести второго питомца.

 

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Ходьба как секрет стройной фигуры: простые советы
Красота и стиль
Ходьба как секрет стройной фигуры: простые советы Аудио 
Как ухаживать за розами осенью
Садоводство, цветоводство
Как ухаживать за розами осенью Аудио 
Боевой модуль "Нарвал". Российский прогресс в противодействии морским БЭКам врага
Военные новости
Боевой модуль "Нарвал". Российский прогресс в противодействии морским БЭКам врага Аудио 
Популярное
Kitco: БРИКС отправляет доллары обратно в США

Россия и другие государства БРИКС создают новую финансовую систему, которая может стать реальной проблемой для США, говорится в материале издания Kitco.

Новая финансовая система БРИКС станет реальной проблемой для США
Боевой модуль "Нарвал". Российский прогресс в противодействии морским БЭКам врага
Боевой модуль "Нарвал". Российский прогресс в противодействии морским БЭКам врага
Сводка с фронта: Зеленский разрешил выходить остаткам ВСУ из Угледара, ситуация на Курском фронте изменилась
Ракета Storm Shadow: дальнобойный англо-французский ударный инструмент против русских
Иранская ракета Fateh-4. Несуществующая угроза или секретный проект для ударов по Израилю? Дмитрий Плотников ВС РФ освободили стратегический город ДНР Угледар, уничтожив Чёрных запорожцев Любовь Степушова Наталья Варлей удивила зрителей своим откровением о любимых ролях и фильмах Анжела Якубовская
Как вырастить грибы у себя на даче: простой метод, который работает
Дороги отрезаны. В Угледаре подразделения армии Украины стали массово сдаваться в плен
Простой салат с тунцом, яйцами и картофелем: он готовится буквально за 10 минут
Простой салат с тунцом, яйцами и картофелем: он готовится буквально за 10 минут
Последние материалы
Эксперты назвали страны, где уже почти не осталось мест на Новый год
Почему нужно взвесить все риски перед тем, как завести вторую собаку
Учёные предложили поселить зубров на севере
Певец Валерий Леонтьев объяснил своё решение выступить в России
Отара Кушанашвили прооперировали: удалили злокачественную опухоль из печени и кишечника
В Московском Молодежном театре покажут Веселые приключения Гендальфа
Неожиданная связь: почему песок Сахары так важен для жизни на Земле
Ксения Бородина высказалась о смерти Добрынина: мелкая танцевала под его песни
Предпринимателей Патриотов объединяют общие ценности
Обработка винограда осенью: как сохранить урожай на следующий год
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.