Почему нужно взвесить все риски перед тем, как завести вторую собаку

1:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Прежде чем принять решение о том, чтобы завести вторую собаку, важно внимательно взвесить все за и против. Необходимо не только учитывать свои финансовые возможности, но и оценить, хватит ли у вас сил для ухода сразу за двумя питомцами. Это решение несёт в себе двойную ответственность, и не стоит относиться к нему легкомысленно.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в интервью Радио 1 подчеркнул, что конфликты между собаками — не редкость. Часто ожидания того, что они станут лучшими друзьями, не оправдываются. Проблемы могут возникнуть во время прогулок — одна собака может тянуть вас вперёд, а другая упорно стоять на месте. К тому же существует вероятность конкуренции за внимание хозяина. В подобных ситуациях владелец должен будет вмешиваться и решать конфликты.

Не стоит забывать и про финансовую сторону вопроса. Две собаки — это двойные расходы на еду, ветеринарные услуги и другие необходимые вещи для их содержания.

Особенно важно помнить об этих аспектах, если ваша главная цель — избавить первую собаку от скуки. Нередко ожидания того, что второй питомец решит проблему одиночества, оказываются ошибочными, и вы можете столкнуться с нежелательными последствиями.

Таким образом, если вы не готовы к возможным сложностям, лучше отказаться от идеи завести второго питомца.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных животных-компаньонов.



