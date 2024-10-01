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Смертельная схватка: питбуль остановил королевскую кобру

В Индии питбуль спас детей от королевской кобры
1:34
Зоосфера

В Индии произошло невероятное событие, которое напомнило всем, насколько преданными и отважными могут быть наши четвероногие друзья. В городе Джханси, штат Уттар-Прадеш, собака породы питбуль по кличке Дженни спасла детей от смертельно опасной королевской кобры. Это случилось 24 сентября, когда дети прислуги играли во дворе домовладения. Внезапно кобра заползла на территорию, вызвав панику у ребят. Они закричали, зовя на помощь, и именно тогда Дженни, находившаяся на привязи в другом конце сада, услышала зов о помощи.

В Индии питбуль спас детей от королевской кобры
Фото: flickr.com by Everglades NPS, PDM

Не раздумывая, питбуль сорвался с привязи и бросился на ядовитую рептилию. Смелая собака мгновенно вцепилась в змею и начала её трепать. Уже через несколько минут кобра перестала двигаться, а опасность была нейтрализована. Хозяин Дженни, П. Сингх, рассказал, что его питомица не впервые сталкивается с опасными змеями. По его словам, она уже убила около 8-10 рептилий, которые заползали в окрестности дома.

Сингх убеждён, что Дженни в тот день спасла не только детей прислуги, но и его собственного сына, который находился дома. Королевская кобра могла запросто проникнуть в дом и нанести смертельный укус. Этот инцидент ещё раз доказывает, насколько важна преданность и защитные инстинкты собак, готовых на всё ради безопасности своих близких.

Уточнения

Короле́вская ко́бра - вид змей из семейства аспидов, выделяемый в монотипический род королевские кобры. Является самой крупной ядовитой змеёй.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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