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Кинолог Голубев: две собаки — это двойная ответственность

2:26
Зоосфера » Собаки

Две собаки в доме — это не только двойная радость, но и двойная ответственность для хозяев, рассказал Радио 1 президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Эксперт предупредил, что решение взять второго питомца должно быть взвешенным и обдуманным, а хозяин — осознавать свою ответственность за животных и окружающих людей.

Кинолог Голубев: две собаки — это двойная ответственность
Фото: freepik.com is licensed under public domain

"Нужно понимать, что собаки могут конфликтовать друг с другом, и не всегда животные становятся лучшими друзьями. Желание завести второго питомца должно быть обосновано не лирическими отступлениями в виде бесконечной дружбы между животными, а здравой оценкой своего ресурса. Вы должны оценить не только свой бюджет, но и условия проживания, временной ресурс и многое другое", — пояснил он.

По словам Голубева, начинать нужно с момента знакомства питомцев: владелец должен сразу установить правила совместного быта для собак, иначе потом могут быть проблемы.

Кроме того, придётся уделять больше внимания уходу за каждой собакой и их воспитанию, причём каждой по отдельности. Так, питомцев нужно приучать к совместным прогулкам, чтобы не получилось так, что одна тянет поводок, а вторая всё время останавливается.

Ещё одна потенциальная проблема — конкуренция собак за внимание хозяина, поэтому нужно быть готовым гасить конфликты между питомцами. Наконец, две собаки — это двойные расходы, предупредил эксперт.

Голубев отметил, что человеку, который не продумал эти риски, лучше отказаться от идеи завести двух собак.

Кинолог добавил, что многие заводят вторую собаку, чтобы первой не было скучно в одиночестве.

"Нужно быть готовым к тому, что вам придется уделять в два раза больше времени питомцам, а если вы постоянно находитесь вне дома, обеспечить такое внимание вы не сможете. Это может привести к проблемам с поведением животных, помимо конфликтов между друг другом у каждой собаки могут закрепиться свои вредные привычки. Если проблему не решать, ситуация может перерасти в критическую", — предупредил он.

Тем, кто хочет завести второго питомца, Голубев посоветовал для начала взять пса на передержку — это будет хорошей проверкой собственных сил и возможностей и готовности собаки принять ещё одного члена семьи.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Уход — совокупность мероприятий, обеспечивающих всестороннее обслуживание за кем-либо или чем-либо, создание оптимальных условий.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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