Лягушонок убийца — герой киноэкрана. Самый ядовитый в мире

Ужасный листолаз — одно из самых ядовитых позвоночных на нашей планете. Чтобы получить смертельное отравление, достаточно лишь прикоснуться к коже этой лягушки.
Нервно-паралитический яд, выделяемый ею, называется батрахотоксин. Он быстро парализует дыхательные органы и сердце, что может привести к летальному исходу.
Удивительно, но в естественной среде обитания лягушки производят большую часть веществ, входящих в состав яда, благодаря своему рациону. Именно поэтому в неволе они частично утрачивают свою смертоносность.
Эти маленькие убийцы обитают во влажных тропических лесах Центральной и Южной Америки, предпочитая нижние ярусы дождевых тропических лесов. Их рацион состоит из муравьев, клещей и других мелких насекомых, что делает их еще более опасными для окружающих.
В фильме Мэла Гибсона "Апокалипсис" главный герой Лапа Ягуара, спасаясь от погони, замечает и ловит лягушку жёлтого цвета и мажет её ядом шипы колючего растения. С помощью этого простого, но смертоносного оружия он избавляется от одного из преследователей.
Конечно, в фильме, чтобы не отравить актёров, фигурирует обычная лягушка с окрашенной в жёлтый цвет спиной.
Ужасный листолаз (лат. Phyllobates terribilis) — маленькая лягушка из рода листолазов семейства древолазов. Одно из самых ядовитых позвоночных животных на Земле. Яд — батрахотоксин.
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