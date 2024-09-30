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Лягушонок убийца — герой киноэкрана. Самый ядовитый в мире

1:24
Зоосфера

Ужасный листолаз — одно из самых ядовитых позвоночных на нашей планете. Чтобы получить смертельное отравление, достаточно лишь прикоснуться к коже этой лягушки.

Лягушонок убийца — герой киноэкрана. Самый ядовитый в мире
Фото: commons.wikimedia.org by Micha, CC BY-SA 3.0

Нервно-паралитический яд, выделяемый ею, называется батрахотоксин. Он быстро парализует дыхательные органы и сердце, что может привести к летальному исходу.

Удивительно, но в естественной среде обитания лягушки производят большую часть веществ, входящих в состав яда, благодаря своему рациону. Именно поэтому в неволе они частично утрачивают свою смертоносность.

Эти маленькие убийцы обитают во влажных тропических лесах Центральной и Южной Америки, предпочитая нижние ярусы дождевых тропических лесов. Их рацион состоит из муравьев, клещей и других мелких насекомых, что делает их еще более опасными для окружающих.

В фильме Мэла Гибсона "Апокалипсис" главный герой Лапа Ягуара, спасаясь от погони, замечает и ловит лягушку жёлтого цвета и мажет её ядом шипы колючего растения. С помощью этого простого, но смертоносного оружия он избавляется от одного из преследователей.

Конечно, в фильме, чтобы не отравить актёров, фигурирует обычная лягушка с окрашенной в жёлтый цвет спиной.

Уточнения

Ужасный листолаз (лат. Phyllobates terribilis) — маленькая лягушка из рода листолазов семейства древолазов. Одно из самых ядовитых позвоночных животных на Земле. Яд — батрахотоксин.

ЛЯГУШОНОК УБИЙЦА. САМЫЙ ЯДОВИТЫЙ В МИРЕ "БУДЬ В КУРСЕ"
Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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