Закон против коммерческого забоя кенгуру набирает поддержку

США могут запретить изделия из кенгуриной кожи

1:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В США набирает обороты инициатива по защите кенгуру от массового забоя. Сенаторы Тэмми Дакворт и Кори Букер предложили законопроект, направленный на защиту около двух миллионов диких кенгуру, которые ежегодно погибают ради их кожи. Из этой кожи изготавливаются различные товары, включая футбольные бутсы.

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Предлагаемый законопроект запрещает продажу и производство изделий из кенгуриной кожи в США, а также наделяет министра торговли полномочиями вводить санкции против тех, кто нарушает этот запрет.

Коммерческий забой кенгуру — крупнейшее массовое убийство млекопитающих ради получения шкур. Это жестокая практика, которая вызывает общественное возмущение, однако спрос на продукцию из кенгуриной кожи всё ещё растёт. Дакворт подчёркивает важность прекращения этой жестокой практики, а Букер призывает сохранить популяцию кенгуру.

Более 150 организаций поддерживают законопроект, и ранее аналогичная инициатива уже была предложена в палате представителей. Этот шаг может стать важным этапом на пути к защите кенгуру и переходу к более гуманным альтернативам в производстве товаров.

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