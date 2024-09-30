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Как собаки действительно видят людей

Как мозг собаки воспринимает лица людей
1:07
Зоосфера

Многие владельцы собак уверены, что их питомцы распознают человеческие лица, особенно когда между ними происходит обмен взглядами. Однако мозг собаки практически не реагирует на лица людей, что ставит под сомнение привычные представления о собачьем восприятии.

Как мозг собаки воспринимает лица людей
Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

Учёные из Венгрии и Мексики провели исследование с участием 20 собак, чтобы выяснить, как их мозг реагирует на различные визуальные стимулы. Для этого животных положили в аппарат МРТ и показали четыре коротких видео: человеческие лица и затылки, а также морды и холки других собак. В эксперименте также участвовали 30 человек, чья мозговая активность была зафиксирована при просмотре аналогичных видеороликов.

Результаты показали, что у людей при виде лиц активируются зрительные области мозга, тогда как на затылки эта реакция отсутствует. У собак же наблюдалась другая картина: их мозг оставался спокойным при виде человеческих лиц, но резко активизировался при появлении собачьих морд.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов. Домашняя собака была описана как самостоятельный биологический вид Canis familiaris Линнеем в 1758 году; в настоящее время данное научное название признаётся организациями, такими как Американское общество маммалогов. Некоторые источники (например, ITIS и MSW3) признают собаку подвидом волка (Canis lupus familiaris). В русскоязычных письменных источниках слово "собака" в значении соответствующего животного встречается по крайней мере с 1475 года (начиная с грамоты князя Андрея Васильевича Меньшого Кириллову монастырю).
 

Магни́тно-резона́нсная томогра́фия (МРТ) - способ получения томографических медицинских изображений для исследования внутренних органов и тканей с использованием явления ядерного магнитного резонанса. Способ основан на измерении электромагнитного отклика атомных ядер, находящихся в сильном постоянном магнитном поле, в ответ на возбуждение их определённым сочетанием электромагнитных волн. В МРТ такими ядрами являются ядра атомов водорода, присутствующие в огромном количестве в человеческом теле в составе воды и других веществ.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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