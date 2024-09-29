Конъюнктивит: когда нельзя откладывать визит к ветврачу

Конъюнктивит — это болезнь, при которой воспаляется слизистая оболочка глаза. У кошек и собак она может начаться при аллергической реакции или попадании инфекции.
Основные симптомы коньюктивита:
— покраснение слизистой оболочки глаза;
— обильное слезотечение;
— отёк слизистой оболочки глаза и века;
— прозрачные или гнойные выделения;
— прищуривание;
— постоянное моргание и желание животного почесать глаза лапами.
Если у вашего питомца красные глаза, опухли веки и из глаз что-то выделяется, его нужно срочно показать ветеринару.
Конъюнктивит может быть опасен, поэтому не пытайтесь вылечить его сами — сначала нужно понять, что стало причиной заболевания. Исходя из этого ветеринар назначает лечение.
Обычно врач прописывает специальные капли или мазь с антибиотиками. Глаза нужно протирать и закапывать несколько раз в день. Если болезнь вызвана аллергией, доктор назначит специальную диету и антигистаминные препараты.
Конъюнктивит - воспаление слизистой оболочки глаза — (конъюнктивы), вызванное аллергической реакцией или инфекцией (вирусной, реже бактериальной).
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