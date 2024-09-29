Конъюнктивит: когда нельзя откладывать визит к ветврачу

Конъюнктивит — это болезнь, при которой воспаляется слизистая оболочка глаза. У кошек и собак она может начаться при аллергической реакции или попадании инфекции.

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Основные симптомы коньюктивита:

— покраснение слизистой оболочки глаза;

— обильное слезотечение;

— отёк слизистой оболочки глаза и века;

— прозрачные или гнойные выделения;

— прищуривание;

— постоянное моргание и желание животного почесать глаза лапами.

Если у вашего питомца красные глаза, опухли веки и из глаз что-то выделяется, его нужно срочно показать ветеринару.

Конъюнктивит может быть опасен, поэтому не пытайтесь вылечить его сами — сначала нужно понять, что стало причиной заболевания. Исходя из этого ветеринар назначает лечение.

Обычно врач прописывает специальные капли или мазь с антибиотиками. Глаза нужно протирать и закапывать несколько раз в день. Если болезнь вызвана аллергией, доктор назначит специальную диету и антигистаминные препараты.

Уточнения

Конъюнктивит - воспаление слизистой оболочки глаза — (конъюнктивы), вызванное аллергической реакцией или инфекцией (вирусной, реже бактериальной).



