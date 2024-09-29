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Глазами кошки: 3 обыденных дела, которые удивляют вашего питомца

2:04
Зоосфера » Кошки

Мы привыкли к множеству своих повседневных действий и не задумываемся, насколько они могут быть непонятными и удивительными для наших четвероногих питомцев — кошек. Давайте взглянем на 3 рядовых занятия, которые для вашей кошки кажутся настоящей загадкой.

Глазами кошки: 3 обыденных дела, которые удивляют вашего питомца
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Чистка зубов

Утренний ритуал чистки зубов, вероятно, самое странное зрелище для кошки. Представьте, как вы, вооруженный щеткой и пастой, методично скребете свои зубы. Для кошки это выглядит абсурдным — ведь она использует для этой цели свой язык. Мытье и полоскание рта под струей воды также кажется ей нелогичным. Кошки не понимают, зачем человек совершает эти манипуляции, ведь они сами тщательно вылизывают свою шерстку.

Использование туалета

Наверняка ваша кошка с удивлением наблюдает, как вы время от времени исчезаете за закрытой дверью туалетной комнаты. Для нее это загадочное поведение, ведь кошки привыкли справлять свои естественные нужды в укромных местах, закапывая за собой. Они не могут понять, зачем человек выбирает такие странные "укрытия" и зачем совершает непонятные ритуалы со спусканием воды.

Принятие душа

Регулярные водные процедуры — еще одно непостижимое для кошек действие. Большинство из них панически боятся воды и избегают любого контакта с ней. Поэтому, когда вы спокойно стоите под душем, намыливаетесь и смываете пену, ваша кошка взирает на это с крайним недоумением. Она не понимает, как можно получать удовольствие от такого пугающего для нее занятия.

На самом деле, все эти повседневные человеческие привычки кажутся кошкам странными, а порой и попросту пугающими. Но, несмотря на свое недоумение, ваши питомцы, скорее всего, будут наблюдать за вашими действиями с искренним любопытством. Возможно, со временем они даже начнут воспринимать эти занятия как нечто обыденное и привычное.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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