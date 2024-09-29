Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Глазами кошки: 3 обыденных дела, которые удивляют вашего питомца
Как в Италии сохраняют овощи: методы сушки и консервирования
Забайкальский край принял 50 тысяч туристов из Китая за полгода
Депутат Госдумы объяснил, как стать членом СНТ после смерти родственника
Учёные предупреждают: вейпы вредны не только для курильщика
Найдены молекулы, способные существовать в атмосфере Венеры
В США ведут разработку беспилотного истребителя
Россиян предупредили о подорожании автомобилей с 1 октября
Дополнительный баллон: рекомендации по безопасной транспортировке резервного горючего в автомобиле

Тайны кошачьего поведения: разгадываем, почему ваша кошка не отходит от вас ни на шаг

2:15
Зоосфера » Кошки

Многие владельцы замечают, что их кошки часто следуют за ними по квартире, сопровождая своих хозяев повсюду. Такое поведение может показаться странным, но на самом деле оно вполне закономерно и имеет несколько объяснений.

Тайны кошачьего поведения: разгадываем, почему ваша кошка не отходит от вас ни на шаг
Фото: freepik.com by master1305, PDM

Инстинкт стаи

Кошки, как и другие домашние животные, являются социальными существами. В дикой природе они живут небольшими группами и привыкли постоянно находиться рядом со своим "стадом". Поэтому, оказавшись в доме, кошка считает вас частью своей "стаи" и старается не расставаться с вами, чтобы чувствовать себя в безопасности.

Поиск внимания и ласки

Домашние кошки очень любвеобильны и нуждаются во внимании и ласке со стороны своих хозяев. Следуя за вами, они рассчитывают на то, что вы уделите им больше времени, почешете их, поиграете или просто побудете рядом. Кошки стремятся получить как можно больше вашей заботы и привязанности.

Любопытство и желание участвовать

Кошки отличаются врожденным любопытством и активностью. Им интересно, чем вы заняты, и они хотят принимать участие во всех ваших делах. Поэтому, когда вы перемещаетесь по квартире, кошка следует за вами, чтобы быть в курсе происходящего и не пропустить ничего интересного.

Чувство безопасности

Кошки — территориальные животные, которые предпочитают контролировать свое привычное пространство. Следуя за вами, они не только получают внимание, но и чувствуют себя в безопасности на "своей" территории. Ваше присутствие дает им ощущение защищенности.

Поиск пищи

Домашние кошки привыкли получать пищу от своих владельцев. Поэтому, если вы направляетесь на кухню или в другое место, где обычно находится еда, кошка идет за вами в надежде, что вы приготовите ей что-нибудь вкусное.

Таким образом, кошки следуют за хозяевами по квартире, руководствуясь различными инстинктами и потребностями — от поиска безопасности и внимания до любопытства и ожидания еды. Понимание этого поведения поможет владельцам лучше ладить со своими питомцами.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Секрет идеальной манной каши: правильные пропорции

Чтобы сварить идеальную манную кашу без комочков, просто засыпайте манку тонкой струйкой в горячее молоко и соблюдайте правильные пропорции.

Как правильно варить манную кашу: пропорции и советы
Эксперт Паркер: секреты посадки бархатцев с помидорами
Как бархатцы могут спасти ваш урожай помидоров: природное решение
Хотите укрепить иммунитет: чай из веточек с вашего участка заменит витамины
Рассказываем как определить, какой бензин нужен вашей машине
Вооружённые силы Украины в Угледаре полностью блокированы Дмитрий Плотников Москва скептически относится к плану Китая и Бразилии по Украине, хотя на словах одобряет Любовь Степушова
Израиль пошёл ва-банк и выиграл. Почему Россия так не может?
Сводка с фронта: армия России выдавливает ВСУ из Курской области, Угледар будет взят на днях
Этот цветок сделает ваш огород безопаснее и плодороднее
Этот цветок сделает ваш огород безопаснее и плодороднее
Последние материалы
Учёные предупреждают: вейпы вредны не только для курильщика
Найдены молекулы, способные существовать в атмосфере Венеры
В США ведут разработку беспилотного истребителя
Россиян предупредили о подорожании автомобилей с 1 октября
Дополнительный баллон: рекомендации по безопасной транспортировке резервного горючего в автомобиле
Тайны кошачьего поведения: разгадываем, почему ваша кошка не отходит от вас ни на шаг
Хозяйки раскрыли, как использовать молотый кофе для устранения запахов в туалете
Ни за что не догадаетесь, из чего оно сделано: варим необычное варенье из огурцов
Конъюнктивит: когда нельзя откладывать визит к ветврачу
Россияне создадут символ горнолыжного курорта "Архыз"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.