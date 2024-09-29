Опасные напитки: три жидкости, которые никогда нельзя давать кошкам

Не все напитки, которые мы потребляем, безопасны для наших питомцев. Кошкам некоторые жидкости могут нанести вред здоровью. Чтобы защитить своих любимцев, важно знать, какие напитки следует исключить из их рациона.
Молоко — несмотря на стереотипы, большинство кошек не переносят лактозу, что может привести к расстройству пищеварения.
Кофе — содержащийся в нем кофеин может вызвать нервозность, учащенное сердцебиение и даже отравление у кошек.
Алкоголь — даже в малых дозах алкоголь опасен для кошек и может вызвать сильную интоксикацию или проблемы с печенью.
Молоко́ — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.
Ко́фе — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
Алкого́ль — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
Чтобы сварить идеальную манную кашу без комочков, просто засыпайте манку тонкой струйкой в горячее молоко и соблюдайте правильные пропорции.