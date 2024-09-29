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Гиганты среди собак: самые тяжёлые породы для смелых хозяев

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Зоосфера » Собаки

Некоторые породы собак поражают своими размерами и весом, представляя настоящих гигантов в мире животных. Эти мощные и массивные питомцы обладают не только внушительным видом, но и добрым сердцем, часто становясь верными защитниками и помощниками.

Гиганты среди собак: самые тяжёлые породы для смелых хозяев
Фото: flickr.com by Fido Factor, CC BY-SA 2.0

Английский мастиф — одна из самых массивных пород, с весом до 100 кг. Эти гиганты известны своим спокойствием и преданностью.

Сенбернар — знаменитые спасатели, их вес может достигать 90 кг. Несмотря на размеры, это очень добрые и терпеливые собаки.

Ньюфаундленд — вес этих собак обычно варьируется от 60 до 70 кг. Они известны своей любовью к воде.

Уточнения

Ньюфа́ундленд — порода собак, первоначально использовавшаяся как рабочая собака в Канаде. 

Англи́йский масти́ф (англ. English Mastiff) — старинная английская порода догообразных собак, крупнейший дог Европы и самый большой из мастифов.

Сенберна́р (фр  Saint-bernard, нем. Bernhardiner) — порода собак. Различают две разновидности: короткошёрстную и длинношёрстную. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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