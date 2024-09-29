Гиганты среди собак: самые тяжёлые породы для смелых хозяев

Некоторые породы собак поражают своими размерами и весом, представляя настоящих гигантов в мире животных. Эти мощные и массивные питомцы обладают не только внушительным видом, но и добрым сердцем, часто становясь верными защитниками и помощниками.
Английский мастиф — одна из самых массивных пород, с весом до 100 кг. Эти гиганты известны своим спокойствием и преданностью.
Сенбернар — знаменитые спасатели, их вес может достигать 90 кг. Несмотря на размеры, это очень добрые и терпеливые собаки.
Ньюфаундленд — вес этих собак обычно варьируется от 60 до 70 кг. Они известны своей любовью к воде.
Ньюфа́ундленд — порода собак, первоначально использовавшаяся как рабочая собака в Канаде.
Англи́йский масти́ф (англ. English Mastiff) — старинная английская порода догообразных собак, крупнейший дог Европы и самый большой из мастифов.
Сенберна́р (фр Saint-bernard, нем. Bernhardiner) — порода собак. Различают две разновидности: короткошёрстную и длинношёрстную.
Чтобы сварить идеальную манную кашу без комочков, просто засыпайте манку тонкой струйкой в горячее молоко и соблюдайте правильные пропорции.