Российские туристы в Шарм-эль-Шейхе сняли на видео акулу рядом с отелем

Зубастая угроза: в соцсетях появилось видео об акуле рядом с отелем в Шарм-эль-Шейхе

1:21 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В соцсетях распространяется видео с акулой, плавающей неподалёку от пляжа отеля Reef Oasis Blue Bay в Шарм-эль-Шейхе (Египет). По словам россиян, опубликовавших ролик, в связи с опасностью отдыхающих попросили не заплывать за буйки. С постояльцами отеля побеседовало интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Фото: flickr.com by Steve Garner, CC BY 2.0

Другие туристы, с которыми связалось издание, заявили, что не видели акулу возле пляжа, и назвали обстановку в комплексе отдыха спокойной.

«Мы отдыхаем с мужем. Я ничего про акул не слышала и тем более не видела. Вообще на понтоне постоянно находятся несколько спасателей, которые следят за обстановкой, чтобы никто не заплывал за буйки, и по необходимости помогают отдыхающим в море», — рассказала одна из россиянок.

Другая отдыхающая также не подтвердила информацию об акуле, добавив, что в этих местах водятся только неопасные китовые особи.

На запрос издания директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе отрицает наличие акулы у берегов курорта. Президент Союза туристических агентов Сергей Голов рассказал, что в сводках за последние три дня не было сообщений об акулах.

Уточнения

Аку́лы (лат. Selachii) — надотряд хрящевых рыб (Chondrichthyes), относящийся к подклассу пластиножаберных (Elasmobranchii) и обладающий следующими отличительными особенностями: удлинённое тело более или менее торпедообразной формы, большой гетероцеркальный хвостовой плавник, обычно много острых зубов на каждой челюсти.



Шарм-эш-Шейх (араб. شرم الشيخ‎, также Шарм-эль-Шейх, до 1982 года — Офира (ивр. אופירה‎)) — город-курорт в Египте на южной оконечности Синайского полуострова на побережье Красного моря Египетской ривьеры.

